Mito per i fustellifici: innovazione e cambiamento

Il prossimo 26 febbraio presso il Kilometro Rosso di Bergamo, Mito, specialista nei prodotti e tecnologie per i fustellifici, organizzerà un evento per offrire la possibilità agli operatori del settore di toccare con mano le performance che i materiali e le macchine progettate sono in grado di garantire.

“Performance sempre più competitive e ottimizzazione del processo produttivo: questi sono gli obiettivi che i nuovi prodotti consentiranno di raggiungere a chi deciderà di affidarsi all’esperienza e alla professionalità di Mito”, racconta orgoglioso Giuseppe Mitolo, amministratore delegato della società che fa parte del Gruppo Logics, con sede a Fara Gera d’Adda (Bg).

Mito avrà il piacere di rivelare al pubblico le sue soluzioni innovative, tra cui:

Speedpin, tre milioni di battute senza bisogno di ulteriori aghi estrattori

Gomme che rispondono alle nuove esigenze del mercato secondo le più recenti certificazioni

Nuovi cordoni e filetti “MITO”

Piegatrice automatica computerizzata che garantisce velocità, versatilità e semplicità di utilizzo delle lame per fustelle.