Nuova sede italiana per Lohmann, lo specialista dei sistemi adesivi per stampa e imballaggi

Lohmann Italia si è recentemente trasferita a Ponzano Veneto in provincia di Treviso, in un edificio di nuova costruzione, moderno, efficiente e in grado di dare la giusta visibilità al brand

By Lohmann Italia

I prodotti adesivi Lohmann sono tutti intorno a noi. Ad esempio pensiamo a TV a schermo piatto, applicazioni elettroniche, fregi di automobili, superfici di mobili, isolamento di tetti, elettrodi per ECG, test diagnostici rapidi, teli chirurgici, sistemi di chiusura per pannolini o stampa di imballaggi, al giorno d’oggi e senza adesivi, la nostra vita sarebbe completamente diversa. In molte applicazioni, gli adesivi ad alta tecnologia hanno rimpiazzato sistemi di fissaggio o assemblaggio quali rivetti, saldature e viti diventando la tecnologia prescelta.

Con una lunga storia che risale ad oltre 168 anni fa, Lohmann è uno dei pionieri della tecnologia del nastro adesivo. Oltre ai nastri adesivi il Gruppo oggi offre le più avanzate soluzioni di incollaggio in qualsiasi angolo del globo. Lohmann è principalmente un fornitore per l’industria manifatturiera. L’offerta spazia dai nastri biadesivi a prodotti fustellati ad alta tecnologia fino a film d’incollaggio strutturale e moderni sistemi di chiusura. Quasi tutti i prodotti sono customizzati.

L’abilità creativa dei “Bonding Engineers” di Lohmann si manifesta in molti modi. Ciò è evidente sia che si tratti di lavori su specifica, di prodotti sviluppati ad hoc oppure di sistemi adesivi innovativi. Le competenze dell’azienda vanno dalla polimerizzazione di adesivi e formulazione alla spalmatura, trasformazione e fornitura di prodotti fustellati a misura estremamente complessi.

L’integrazione meccanica on-site delle soluzioni adesive supporta e ottimizza i processi produttivi dei clienti. I clienti dei “Bonding Engineers” possono contare sui consigli di esperti tecnici per tutto ciò che concerne gli adesivi. Lohmann da a questa filosofia il nome di “Approccio Smart Bonding”.

È a tale scopo che Lohmann ha studiato e messo a punto un sistema per il trattamento dei polimeri durante le fasi di montaggio delle lastre flessografiche: la Corona Pen.

È sufficiente un trattamento superficiale dei bordi per evitare che i clichè si rialzino durante la fase di stampa. L’operazione è rapida e pulita ed evita perdite di tempo per cinturaggi e fissaggi testa a testa. Il sistema è già in uso presso molti clienti in Italia, Europa e resto del mondo e sta riscuotendo un incredibile successo grazie alla semplicità d’uso e ai vantaggi economici che consente di raggiungere.

Per ottenere la Corona Pen è sufficiente siglare un accordo di fornitura di nastro biadesivo Duploflex® scegliendo tra la vasta gamma di spessori, densità e adesività.

I Bonding Engineers di Lohmann sono a disposizione per dimostrazioni e prove on-site senza che queste possano incidere o influire in alcun modo sulla normale operatività aziendale. Anzi sarà possibile fin da subito apprezzare i rilevanti vantaggi operativi ed economici della Corona Pen Lohmann.

Queste ed altre novità verranno inoltre mostrate in occasione di DRUPA 2020 dove Lohmann sarà presente con un ampio spazio espositivo.

Il Gruppo Nastri Adesivi ha il suo quartier generale a Neuwied in Germania, conta su circa 1800 dipendenti in tutto il mondo impianti di spalmatura all’avanguardia in Europa, Asia e America, 29 filiali e partner di distribuzione esclusivi in oltre 50 paesi.