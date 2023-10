Lo scorso 29 settembre Koenig & Bauer ha festeggiato il 125° anniversario della sua sede per le macchine offset a foglio a Radebeul vicino a Dresda.

Con i suoi 1.800 dipendenti, la fabbrica è oggi considerata la più grande azienda metalmeccanica della Sassonia. È l’attuale erede della Dresdner Schnellpressenfabrik, l’azienda fondata nel 1898 in Blasewitzer Straße a Dresda da Joseph Hauss e Alfred Sparbert. Solo due anni dopo trasferita a Brockwitz, per poi trasferirsi nuovamente nel 1911 a Radebeul-Naundorf, dove ancora oggi l’azienda ha sede.

Soluzioni innovative per l’industria della stampa

L’azienda attirò fin dall’inizio l’attenzione del mercato mondiale, ad esempio con la macchina da stampa offset a foglio a base di unità presentata nel 1965. Questo tipo di progettazione è da allora diventato la norma ed è rimasto fino ad oggi lo standard del settore. Oggi le macchine offset a foglio Rapida offrono prestazioni ineguagliabili in molti formati e sono anche campioni del mondo nell’avviamento.

Nel corso dei 125 anni di attività produttiva dello stabilimento ci sono stati inevitabilmente anche alcuni periodi negativi e bui: due guerre mondiali, l’iperinflazione e le riforme valutarie, l’economia pianificata degli anni della DDR e le catastrofiche inondazioni dell’Elba del 2002.

Soluzioni complete per l’imballaggio e la produzione di astucci pieghevoli

Oggi lo stabilimento Koenig & Bauer a Radebeul rappresenta molto più di un semplice centro di valore del gruppo per l’offset a foglio classico. Raggruppa inoltre tutte le attività relative a un flusso di lavoro integrato per la produzione di imballaggi. L’attuale portafoglio prodotti di Radebeul comprende fustellatrici rotative basate sulla piattaforma di stampa offset. Le fustellatrici piane vengono fornite dalla filiale Koenig & Bauer Iberica di Barcellona. A ciò si aggiungono le piega-incolla fornite da Koenig & Bauer Duran di Istanbul. In questo modo i prodotti Koenig & Bauer coprono l’intera catena di processo della produzione degli astucci pieghevoli.

Oltre alle macchine offset a foglio, gli ingegneri progettisti di Radebeul, in una joint venture con la società Durst, hanno sviluppato la VariJET 106, una macchina da stampa digitale che unisce i punti di forza dell’inkjet con i vantaggi di un processo offset. Le prime macchine di questa serie sono state installate dagli utenti negli ultimi mesi.

Lo stabilimento di Radebeul è oggi la sede Koenig & Bauer più grande e ospita tre unità aziendali: Koenig & Bauer Sheetfed, offset a foglio e attrezzature post-stampa (incluso sviluppo, produzione, vendita e assistenza); Koenig & Bauer Industrial come fornitore interno ed esterno di servizi di produzione e Koenig & Bauer Deutschland come società di vendita e assistenza per i mercati tedesco, austriaco e svizzero. Con una quota di esportazione di quasi il 90%, Koenig & Bauer Sheetfed può vantare anche una prestazione commerciale internazionale ben superiore alla media nazionale sassone e tedesca (rispettivamente 36 e 40,7%).

Le celebrazioni per i dipendenti e altri eventi dedicati

La sede di Radebeul festeggia il suo 125° anniversario in molti modi. Il 29 settembre è stata organizzata una giornata di festeggiamenti particolari per i dipendenti. In ottobre sono previsti altri eventi con clienti, azionisti, partner commerciali e collaboratori di altre sedi del gruppo. Va menzionato anche un libro commemorativo riccamente illustrato che offre spunti insoliti su ciò che accade dietro le quinte della produzione di macchine da stampa e presenta alcuni dei 1.800 dipendenti con una serie di storie avvincenti.