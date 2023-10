Grande successo lo scorso settembre per l’open house presso Zetacarton, produttore di cartone ondulato con sede a Senna Comasco (CO), dove clienti e prospect hanno visto in azione la Hanway Glory 1606, soluzione inkjet single pass che grazie a Errelle (Hanway Italia), è entrata in azienda la scorsa estate e a breve farà parte di una linea di produzione automatizzata che includerà un modulo per il carico automatico e sistemi di taglio e finitura dedicati. Zetacarton ha un fatturato importante, nel 2022 circa 80 milioni di euro, i dipendenti sono 110 e in azienda operano anche macchine da stampa flexo.

L’azienda crede fermamente nella stampa digitale, l’unica in grado di rispondere alle esigenze del mercato dell’imballaggio odierno che vuole velocità, qualità di stampa e inchiostri compatibili con gli alimenti. Tutte caratteristiche soddisfatte dalla Hanway Glory 1606, che stampa fino alla velocità di 180 m/min con 4 colori e teste di stampa Kyocera, gli inchiostri a base acqua consentono una rapida essiccazione e sono sicuri per imballaggi alimentari e farmaceutici. E i supporti? Nessun problema: Hanway Glory 1604 può stampare su tutti i tipi di cartone ondulato da 1,5 fino a 11 mm di spessore, anche Kraft, bianco Kraft e patinato bianco; il formato massimo del supporto è di 1600 mm x 2800 mm.

HanGlory Group produce apparecchiature per la stampa digitale di livello industriale. Le applicazioni dei suoi prodotti coprono la pubblicità, la decorazione domestica, i circuiti stampati, il cartone, l’elettronica e molti altri settori. L’azienda è stata fondata nel 2012 e ha sede a Shenzhen, in Cina. Attualmente, HanGlory Group ha sette filiali, una delle quali è ShenZhen Hanway Industrial Digital Equipment Co., Ltd., produttore di apparecchiature di stampa industriali single pass. Hanway è impegnata a promuovere lo sviluppo della tecnologia inkjet digitale nei settori del cartone ondulato, supportando il settore degli imballaggi. Il riferimento italiano per Hanway è Hanway Italia, nata dalla forte esperienza nella stampa digitale grande formato di Errelle srl.