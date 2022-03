Le scatole rigide per packaging di lusso by Swedbrand

Swedbrand Premium Packaging, divisione del Gruppo Swedbrand, è partner per la produzione di imballaggi di alcuni dei marchi più iconici del mondo: la sua offerta comprende scatole rigide premium, shopper artigianali ideali per prodotti di lusso. L’azienda produce anche una gamma completa di soluzioni per alimenti e bevande e la sua rete globale di stabilimenti di trasformazione degli imballaggi consente ai marchi di sfruttare la produzione locale per soddisfare le richieste in termini di costi e tempi di consegna

Fondata nel 2006 da Chris Magnusson e Zaid Bunni, Swedbrand è una società a capitale straniero nata a Hong Kong con uffici e stabilimenti in Asia (Shanghai) ed Europa (Polonia). Lo stabilimento di Danzica, in Polonia, aperto di recente, fa parte delle attività di produzione di imballaggi premium.

Proprio per spiegare meglio ai nostri lettori gli obiettivi e le peculiarità di questa interessante e piuttosto giovane azienda, abbiamo intervistato il management.



Partiamo da un po’ di storia del gruppo dall’inizio 15 anni fa e la successiva creazione di tutti gli altri stabilimenti?

“Le nostre offerte premium includono scatole rigide, anche per prodotti dolciari, realizzate con una vasta gamma di materiali con diverse finiture, tra cui laminazione, vernice, lamina a caldo UV spot, goffratura e debossing. Tutte le nostre soluzioni sono personalizzate in base alle esigenze specifiche di ciascuno dei marchi nostri clienti. Sicuramente uno dei problemi che l’apertura del nostro stabilimento di Danzica ha risolto per i marchi che distribuiscono in Europa è la produzione locale che elimina i crescenti costi di spedizione e i tempi di spedizione dall’Asia. Ora siamo in grado di spedire in tutta Europa entro 3-5 giorni e i costi di spedizione sono stati ridotti di un fattore 10 nella maggior parte dei casi.

La nostra base di clienti include marchi iconici come Swarovski, Swatch, Porsche, H&M, Vans e altri. L’apertura del nostro stabilimento di Danzica ha suscitato un notevole interesse da parte di altri marchi che sono attratti dalla qualità del nostro prodotto e dai nostri prezzi e tempi di consegna competitivi. Alla base di tutto il nostro lavoro, sia in Europa che in Asia, c’è la volontà di produrre gli imballaggi premium più sostenibili sul mercato. A tal fine, la maggior parte delle nostre scatole rigide premium è composta fino al 95% di contenuto riciclato e la maggior parte è anche riciclabile. Abbiamo implementato molte procedure e tecniche nel nostro stabilimento di Danzica per ridurre la nostra impronta ambientale: non utilizziamo acqua a livello industriale, riscaldiamo la struttura con gas naturale e disponiamo di una serie di lucernari che ci aiutano a illuminare la struttura utilizzando meno energia. Utilizziamo anche adesivi non di origine animale che sono più sostenibili delle colle a base di solventi e utilizzano molta meno energia per l’applicazione e la polimerizzazione. Il nuovo stabilimento di Danzica è un sito produttivo all’avanguardia altamente automatizzato per scatole rigide premium ed è gestito da Bogdan Putko, esperto di imballaggi con 35 anni di esperienza nel settore”.

Puoi darmi qualche dettaglio sui vostri progetti europei?

“Per l’azienda ipuro consegniamo ai loro produttori di private label. Due di loro in Italia. Attualmente esportiamo in Italia e speriamo di far crescere il business anche nel vostro paese. Circa tre anni fa, ipuro, il principale produttore tedesco di fragranze per ambienti, ha deciso di rivedere la propria immagine di marca. Pertanto, l’azienda ha contattato Swedbrand per ottenere un design più esclusivo per le confezioni dei prodotti, sia in termini di costruzione che di aspetto. L’imballaggio esistente consisteva in un semplice astuccio pieghevole. Swedbrand, insieme a ipuro, ha pensato a come progettare una scatola in cartone rigida più lussuosa. Tutta la squadra ha lavorato a stretto contatto con ipuro per sviluppare questo nuovo design. Dopo che il cliente ha accettato il nostro progetto, abbiamo inizialmente prodotto le scatole nel nostro stabilimento in Estremo Oriente e ipuro era entusiasta del nuovo design. Poi è stata presa in considerazione la possibilità di trasferire la produzione più vicino alla nostra sede. Oggi, ipuro riceve questi imballaggi premium direttamente dallo stabilimento europeo di Swedbrand a Danzica, in Polonia. Se fossero tornati alle vecchie procedure, non sarebbero stati in grado di soddisfare le aspettative di costo di ipuro. Le scatole richiedono passaggi di finitura manuali. Grazie al miglioramento dei processi di Swedbrand in Polonia, hanno bisogno solo di dieci lavoratori invece dei 150 richiesti nel processo di produzione originale!”

Che tipo di tecnologie sono utilizzate nel gruppo, qual è il vostro volume di produzione, il numero di dipendenti e il mercato di riferimento?

“Al momento ci avvaliamo di macchine italiane, precisamente di Europrogetti ed Emmeci, disponiamo inoltre di macchine per fustellatura e incisione, attrezzature per l’applicazione della lamina e un plotter per la campionatura. Attualmente la capacità è di 40 m di scatole rigide; i lavoratori sono 12 in Polonia, 20 negli uffici asiatici e 600 in Asia. I nostri mercati di riferimento sono l’Europa e le Americhe”.

Come è suddiviso il fatturato tra Asia, Europa e altre regioni?

“Lo stabilimento in Polonia sta dando ottimi risultati, ma è nuovissimo; per questo motivo, la maggior parte del fatturato proviene ancora dall’Asia. Prevediamo di avere il 25% o più del fatturato proveniente dalla Polonia entro la fine dell’anno. Stiamo diffondendo la nostra attività in Europa con attività di marketing, fiere, abbiamo personale di vendita multilingue che parla molte lingue europee, abbiamo personale di vendita sia in Europa che in Asia, vicino ai nostri clienti”.

Perché un cliente europeo dovrebbe lavorare con il vostro gruppo, quali sono i vantaggi in termini di qualità, tecnologia, consegna?

“Anche se la manodopera e gli altri costi di produzione sono abbastanza simili tra Europa e Asia, ci sono risparmi significativi di tempo e denaro associati alla spedizione. Non solo stiamo iniziando a vedere un forte aumento del costo delle materie prime in Asia a causa della carenza e del picco della domanda, ma il costo per il trasporto di un container da 12 m è aumentato del 500% rispetto all’inizio del 2021, passando dal costo medio di 2.000 dollari USA a 10.000 dollari USA. Il nostro costo di spedizione per carico su camion dalla Polonia alla Germania, ad esempio, è tra 850 e 1.300 euro, con un significativo risparmio. Questi costi compensano facilmente eventuali costi di manodopera più elevati che potremmo riscontrare in Polonia rispetto all’Asia. Inoltre, non si tratta di potenziali ritardi imprevisti come quelli causati dal recente blocco del Canale di Suez. Inoltre, siamo in grado di consegnare in giorni anziché in settimane. Anche il nostro stabilimento di Danzica è altamente automatizzato e utilizza la tecnologia più recente, offrendo una qualità equivalente o, in molti casi, migliore di quella che può essere ottenuta in Asia, dove è ancora previsto molto lavoro manuale. Ad esempio, possiamo produrre angoli più uniformi e più precisi su scatole rigide premium utilizzando l’automazione”.