Le lastre Cyrel Lightning di DuPont Cyrel Solutions hanno ricevuto il prestigioso premio FTA 2022 per l’innovazione tecnologica. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 13 marzo, durante il Forum FTA. “Siamo profondamente onorati di ricevere questo premio, che mette in evidenza la forza della nostra ricerca per incrementare il livello delle prestazioni delle lastre. Il processo di valutazione è stato estremamente competitivo con una varietà di prodotti eccellenti sottoposti a valutazione e siamo grati per questo riconoscimento speciale da parte dei nostri colleghi”, ha commentato Tucker Norton, Global Business Leader di Cyrel Solutions.

La nuova famiglia di lastre Cyrel® Lightning è ottimizzata per le unità di esposizione LED-UV, consentendo di sfruttare al massimo le capacità di questo sistema. Inoltre, tra i vantaggi offerti, presentano una corrispondenza ulteriormente ottimizzata tra tempi di produzione e prestazioni delle lastre senza compromettere la qualità di stampa. Mentre prima era necessario regolare le impostazioni di esposizione sulle unità LED per ottenere una qualità più elevata o tempi di accesso più brevi, le lastre Cyrel® Lightning rivoluzionano l’intero processo, poiché sono state progettate da zero tenendo presenti le caratteristiche di esposizione LED UV. Cyrel® LSH è la prima lastra fotopolimerica della famiglia Lightning, può essere processata con solventi e attualmente è disponibile nei formati 045 e 067.