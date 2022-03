Fedrigoni Self-Adhesives presenta RI-Mark Platinum, la nuova serie di film in vinile polimerico pensata per soddisfare tutte le necessità dei professionisti nel settore dei materiali autoadesivi per plotter da intaglio con sistema integrato CAD-CAM. Dalla personalizzazione di automezzi, alle grafiche promozionali nei punti vendita fino alla realizzazione di insegne e decorazioni di interni ed esterni, i nuovi materiali sono idonei per essere applicati con metodo asciutto e bagnato, su superfici piane, irregolari e curve.

La gamma RI-Mark Platinum offre qualità senza eguali. Una gamma platino, di nome e di fatto. I 72 colori disponibili nella nuova serie sono tutti conformi ai requisiti previsti dal regolamento REACH e dalla direttiva RoHS e perfetti per comunicare in modo efficace un brand e le sue caratteristiche. Il vinile polimerico con finitura extra lucida, stabilizzato ai raggi UV, offre un’ottima stabilità del colore per una durata complessiva di 10 anni. Senza il rischio di alterazioni nel colore o depigmentazioni nel corso del tempo, la brillantezza del colore è garantita. L’esclusiva combinazione con un adesivo a base solvente ad alta coesione garantisce un’eccellente stabilità dimensionale e un’ottima resistenza all’acqua.

Con i prodotti della serie RI-Mark Platinum, gli addetti del settore hanno la sicurezza di utilizzare un prodotto dalle eccellenti performance tecniche, sia in termini di adesione alle superfici che di versatilità delle applicazioni. L’elevata conformabilità e flessibilità del frontale da 65µm sono garanzia di ottimi risultati anche su superfici piane, irregolari e curve.

In termini di lavorabilità, RI-Mark Platinum garantisce ottime prestazioni di taglio, spellicolamento e sfrido grazie al liner con patinatura in silicone blu di contrasto. Per un’applicazione più facile e veloce, i colori bianco e nero sono disponibili anche con trama airflow.

Oltre a Platinum, la gamma RI-Mark comprende anche altre serie di materiali: Event (film monomerici ad effetto lucido e opaco per applicazioni di corta e media durata), Translucent e Transparent (per insegne luminose e decorazioni su superfici in vetro e vetrine), Etch (per decorazioni su superfici in vetro e vetrine) e Gemstone (film glitterati ad elevato impatto visivo).