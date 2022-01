Royal Group (TRG), uno dei più grandi produttori indipendenti di scatole ed espositori di cartone ondulato negli Stati Uniti, con più di 30 sedi a livello nazionale, ha investito in una macchina da stampa automatica single pass Delta SPC 130 di Koenig & Bauer Durst.

La macchina da stampa a sei colori, ora installata presso il sito Mid-Atlantic Packaging di TRG vicino a Filadelfia, offre ai clienti la flessibilità di stampare versioni uniche con grafica di alta qualità per brand, consentendo la personalizzazione di massa su larga scala.

È una delle tante soluzioni TRG, che spaziano dall’imballaggio industriale e dai contenitori per la spedizione di scatole agli imballaggi di fascia alta, per e-commerce, fino agli espositori per negozi e imballaggi pronti per lo scaffale. Questi prodotti servono una vasta gamma di mercati, tra cui vendita al dettaglio, cibo e bevande, farmaceutico, salute e bellezza, agricoltura, tecnologia e articoli per la casa, tra gli altri.

La Delta SPC 130 Automatic utilizza inchiostro a base acqua certificato per uso alimentare sostenibile, fornisce soluzioni specifiche per il settore degli imballaggi e degli espositori per alimenti e al dettaglio. La nuova macchina a passaggio singolo riduce i tempi di consegna e assicura un’eccellente qualità di stampa, eguale alla flexo e offset. Il trasferimento del lavoro dalla produzione tradizionale a quella digitale consentirà a TRG di soddisfare le esigenze dei clienti poiché la domanda di imballaggi in cartone ondulato è in aumento e anche la velocità di immissione sul mercato deve essere altrettanto rapida. L’ampia gamma di colori della macchina da stampa, che aggiunge arancione e viola ai colori CMYK, le consente di ottenere oltre il 90% degli oltre 3.000 colori Pantone, comprese le tinte piatte per brand specifici.

“In qualità di produttore e trasformatore di imballaggi in cartone ondulato, The Royal Group ha effettuato investimenti significativi per dotarsi dei migliori macchinari disponibili”, ha commentato Bob McIlvaine, amministratore delegato di TRG. “L’investimento per la Delta SPC 130 per il sito Mid-Atlantic è alla base del nostro impegno per il miglioramento dei processi. Ci consentirà di fornire rapidamente capacità di stampa altamente automatizzate, rimanendo il più flessibili possibili; la stampa digitale degli imballaggi è il futuro, vogliamo soddisfare i nostri clienti e rispondere alle loro esigenze con soluzioni innovative”.

“Aziende di successo come TRG seguono le tendenze e offrono soluzioni ad alto impatto per i loro clienti”, ha aggiunto Robert Stabler, amministratore delegato di Koenig & Bauer Durst. I brand owner desiderano tempi di consegna più brevi, pratiche di produzione sostenibili e prodotti che si distinguano, e la Delta SPC 130 Automatic soddisfa tutte queste esigenze. Siamo felici di fornire una soluzione che dia sia a TRG che ai suoi clienti la capacità e la competenza per la personalizzazione di massa senza compromettere la qualità”.