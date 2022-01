#LABELicious è un’iniziativa di FINAT, l’associazione europea delle etichette autoadesive, che è stata presentata per la prima volta nel 2019. L’iniziativa è supportata dai media nazionali e internazionali, (fra i quali Converter per l’Italia – ndr), dalle associazioni di etichette e da altri attori del settore.

Il concorso 2021/2022

Gli studenti delle scuole di arti grafiche e i giovani professionisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni sono invitati a progettare etichette innovative per Humandate, un immaginario brand owner di prodotti di consumo sostenibili, che sta per lanciare il suo nuovo marchio “Genergize”. Questo marchio offre prodotti per emancipare i consumatori senior e offrire loro sostegno in termini di salute e benessere.

Le domande di partecipazione possono essere inviate tramite il modulo online fino al 30 marzo 2022. Le regole e le istruzioni per partecipare al concorso sono disponibili qui.

Valutazione

Il 4 aprile, una giuria di professionisti selezionerà i vincitori internazionali. I nomi dei

vincitori verranno annunciati e i premi assegnati durante una cerimonia ufficiale che si terrà nel corso di Labelexpo Europe 2022 (26-29 aprile) a Bruxelles.

I vincitori riceveranno i seguenti premi:

– € 1.000

– L’accesso a contatti preziosi nel settore delle etichette nel relativo paese per opportunità di lavoro future e visibilità del loro lavoro nella stampa di settore e nei media dell’associazione.

– La possibilità di visitare Labelexpo Europe a Bruxelles per ottenere un’ulteriore visibilità DAL VIVO del loro lavoro e contatti di persona con professionisti del settore.

Per informazioni pratiche, consultare il sito web ufficiale: https://www.labelicious.eu

oppure contattare Jakovina van Haeringen della segreteria FINAT al numero di tel.: +31-

70-3123910 oppure via e-mail: info@finat.com o jvhaeringen@lejeune.nl