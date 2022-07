La Grafica srl di Molteno (Lc) è un’azienda all-in-one nel mondo della grafica pubblicitaria, editoriale e packaging per diversi settori merceologici e strutturata per poter soddisfare i propri clienti con un ampio ventaglio di prodotti e lavorazioni.

Nel suo stabilimento produttivo, dove sono impiegate circa 25 persone, trovano posto reparti di prestampa, stampa, legatoria e cartotecnica che permettono la produzione centralizzata e autonoma di ogni tipo di prodotto legato alla carta o al cartoncino stampato. La produzione infatti varia dai classici stampati commerciali come pieghevoli, brochure, opuscoli fino al core business dell’azienda ovvero gli stampati di alta qualità al servizio di settori come l’arredamento di lusso, il design, la moda e la gioielleria.

La cartotecnica ha rappresentato per l’azienda un settore molto importante negli ultimi anni, dove infatti sono stati portati a termine diversi investimenti in tecnologie produttive, come la piegaincolla, fino all’ultima arrivata la fustellatrice MK Easymatrix installata da Heidelberg Italia.

La macchina fustella fogli fino al formato 106 e si caratterizza per i tempi ridotti di avviamento e la facilità di utilizzo, per una produttività fino ai 7.700 fogli/ora. Fustellatrice versatile anche nell’impiego dei materiali che spaziano da 90 a 2.000 g/m², arrivando fino al cartone ondulato con spessore di 4 mm.

La crescita nel settore cartotecnico

Oggi la produzione cartotecnica varia da astucci di vario genere fino alle produzioni di materiali per il punto vendita come floorstand, espositori da banco, cartelli vetrina con e senza popup, totem, rotair e tutti i gadget necessari all’allestimento del punto vendita.

“Oggi il reparto cartotecnico rappresenta il 30% circa del nostro fatturato”, ci racconta Luca Frigerio, responsabile tecnico e amministratore dell’azienda insieme al fratello Andrea, responsabile commerciale – “e negli ultimi anni la scelta di portare all’interno anche queste lavorazioni si è rivelata vincente. Erano infatti ormai diverse le aziende che lavoravano per noi, e il volume e la qualità dei lavori giustificava investimenti specifici. Inoltre è in linea con la nostra filosofia che da sempre prevede l’installazione di tutte le linee produttive in un’unica sede così da eliminare ogni costo di trasporto dei semi-lavorati unitamente al risparmio di tempo che ne deriva, e poter così essere estremamente competitivi sul mercato, unitamente a tempestività e capacità di rispondere alle esigenze del cliente in tempi rapidi gestendo in un unico gruppo di lavoro ogni fase della produzione”, conclude Frigerio.