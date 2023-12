Koenig & Bauer partner universale per il settore del packaging

Con il più ampio assortimento di tecnologie per il packaging, il Gruppo Koenig & Bauer è uno dei primi produttori di macchine da stampa al mondo e un partner di riferimento per l’industria grafica internazionale.

Koenig&Bauer è stata protagonista di una riorganizzazione societaria che ha coinvolto da vicino le sedi sul territorio italiano e il management, con Peter Andrich, dal 2018 Amministratore Delegato di Koenig & Bauer IT e ora a capo anche della storica sede di Tavazzano (Lo), che dopo lo spostamento a Wurzburg in Germania della produzione delle rotative flessografiche per imballaggio flessibile, resta il riferimento Service per il mercato italiano.

Fra acquisizioni strategiche in diversi settori, come per esempio le tecnologie per il converting e il finishing di imballaggi cartotecnici o partnership di rilievo come quella messa in campo con Durst per quanto riguarda la stampa di imballaggi in cartone ondulato, senza dimenticare la storica e consolidata presenza nel mercato della offset o appunto nel mercato del flexible packaging, la proposta di prodotti e servizi di Koenig&Bauer abbraccia tutto il settore delle arti grafiche, del printing e converting di imballaggi e posiziona il costruttore tedesco come punto di riferimento per il mercato mondiale. Passiamo quindi in rassegna in questo articolo le varie tecnologie di stampa offset, digitale e flexo nonché le macchine per cartotecnica e i vari prodotti, dai software ai servizi che completano l’offerta del costruttore tedesco, dal cuore anche un po’ italiano.

RAPIDA, leader del mercato per la stampa offset di grande formato e packaging

La gamma di macchine da stampa offset di Koenig & Bauer è in grado di coprire tutti i formati richiesti oggi dal mercato, dal più piccolo, 50x75cm, al medio formato, 70x100cm con velocità fino a 20.000 fogli/h, fino al più grande, 100x160cm. Proprio le macchine da stampa di grande formato, RAPIDA145 e RAPIDA 164, con le elevate prestazioni e innovazioni rivoluzionarie, rappresentano uno standard di riferimento per produttività, flessibilità ed economicità nel settore del packaging. Le più alte velocità di stampa, fino a 18.000 fogli/h, i tempi di allestimento più brevi, la massima automazione e i precisi sistemi di controllo della qualità sono le base della loro redditività.

La moderna filosofia di comando basata su touch panel e innovativi software rendono semplici e facili processi di routine come i cambi lavoro, completamente automatizzati e molto rapidi, ma anche i controlli qualità per mezzo di dispositivi di misurazione e regolazione della messa a registro, della densità e spettrofotometria degli inchiostri.

Flussi di lavoro e un controllo intelligente basati su sistemi MIS e App snelliscono e ottimizzano i processi aziendali, contribuendo ad accrescere la redditività.

Meritano una nota particolare i nuovi software Performance Analytics e Job Optimiser, ideati per ottimizzare processi aziendali e costi di produzione. Performance Analytics permette infatti di ottenere e gestire grandi quantità di dati in report e dashboard esaustivi. Job Optimiser è invece l’utile e indispensabile strumento che permette di sfruttare al massimo la produttività delle macchine da stampa per mezzo di un “sequenziamento intelligente” degli ordini, riducendo i tempi di avviamento e di consegna e quindi rispettando le scadenze con i clienti.

VariJET 106, la stampa digitale a foglio che sfida la qualità offset

Sviluppata sulla base dell’affermata tecnologia di stampa offset a foglio RAPIDA, la VariJET 106 soddisfa la sempre più crescente domanda della stampa digitale a foglio. Le sue caratteristiche “ibride”, ossia la possibilità di integrare molte soluzioni tipiche del mondo offset, garantiscono un’ottima qualità di stampa e l’alta produttività necessaria nella stampa della carta e del cartoncino teso. Gruppi colore offset, unità di verniciatura flexo e sistemi di fustellatura possono infatti essere inseriti in linea con il processo di stampa digitale inkjet, in base alle necessità dei clienti.

Con formato di stampa 70x100cm e possibilità di stampare carta da 0,2 a 0,8mm di spessore, VariJET 106 permette di raggiungere velocità di stampa fino a 5.500fogli/h.

La macchina può stampare fino a 7 colori per offrire il più ampio spettro colore, utilizza la tecnologia inkjet con sistemi di lavaggio delle teste di stampa e sistemi di controllo e regolazione della qualità di stampa completamenti automatici .

Queste e altre innovative caratteristiche, fanno della VariJET l’unica soluzione disponibile oggi sul mercato per la stampa digitale a foglio di grande formato e per grandi volumi.

RotaJET: il futuro digitale del packaging

Massima flessibilità, produttività e qualità: sono queste le caratteristiche dei sistemi di stampa digitale single-pass inkjet a bobina RotaJET. La serie RotaJET, altamente flessibile, consente di stampare carta e cartoncino in bobina fino a 225 cm di larghezza. Oltre alle applicazioni tradizionali, come la stampa di libri, pubblicazioni e materiale pubblicitario, RotaJET è l’unica soluzione tecnologia che permette di soddisfare le esigenze di nuovi mercati come la stampa digitale per imballaggi alimentari e stampa decorativa.

Dal connubio ottimale tra ingegneria meccanica di precisione tipica delle roto-offset e la tecnologia inkjet ad alta risoluzione (1200x1200dpi) si ottiene un risultato di stampa eccellente persino su supporti complessi o carte patinate, dai 30 ai 400gsm. La velocità di stampa pari a 270m/min, fanno della RotaJET la macchina da stampa digitale primatista in termini di produttività e elevati standard qualitativi.

Gli inchiostri utilizzati, a base acqua e adatti al settore alimentare, sono stati testati e convalidati tra quelli di vari fornitori, offrendo ai clienti varie opportunità di scelta. La possibilità di integrare in linea gruppi flexo per l’applicazione di primer, vernici o determinati colori testimoniano la versatilità della tecnologia RotaJET.

Molte aziende leader nel settore del packaging hanno stretto di recente una partnership con il gruppo Koening&Bauer per migliorare in modo significativo le capacità di progettazione degli imballaggi sviluppando tecnologie, attrezzature e servizi di stampa digitale all’avanguardia. Le soluzioni sviluppate aumentano e forniscono materiali stampati digitalmente in modo sempre più rapido, consentendo ai brand leader di immettere sul mercato prodotti sempre più personalizzati per offrire ai consumatori contenuti digitali collegati al packaging.

Tutto ciò testimonia il fatto che la macchina da stampa RotaJet è ormai una tecnologia matura e consolidata capace di garantire un miglioramento continuo delle prestazioni aziendali durante il processo di trasformazione digitale.

XD Pro: affidabilità delle prestazioni ed efficienza portate a un nuovo livello nei processi flexo a bobina

Integrando quasi 50 anni di esperienza italiana nel mercato della stampa flexo con le competenze ingegneristiche tedesche Koenig & Bauer ha presentato ufficialmente la sua macchina da stampa di nuova generazione XD Pro CI Flexo che porta l’affidabilità delle prestazioni, la coerenza del processo e l’efficienza a nuovi livelli di produttività.

Lanciata per soddisfare le richieste del mercato just-in-time in fatto di flessibilità e alta efficienza anche con basse tirature, la XD Pro si adatta alla perfezione alla stampa di carta e cartoncino leggero in bobina, accanto alla tradizionale stampa di supporti plastici. La XD Pro è progettata per un’ampia gamma di larghezze stampa, da 1.000 a 1.400 mm, e di spessori dei materiali di stampa, utilizzando inchiostri a base solvente e a base d’acqua con velocità fino a 500 m/min. La configurazione standard prevede 8 o 10 colori, mentre il design modulare permette di avere soluzioni personalizzate con unità di verniciatura, laminatura o laccatura in linea.

Oggi, la XD Pro insieme alla sorella maggiore XG, macchina CI flexo progettata per la massima produttività e qualità anche con lunghe tirature, rappresentano una valida ed efficiente soluzione tecnica per la stampa flessografica di prodotti in carta e cartoncino, dai bicchieri ai vassoi, dai sacchetti ai prodotti per il confezionamento alimentare.

Stampa diretta flexo e lavorazioni di cartone ondulato

La gamma di prodotti Koenig & Bauer Celmacch comprende stampatrici flessografiche e fustellatori rotativi per la stampa ad alta definizione, sviluppati secondo i più alti standard tecnologici spaziando da modelli entry-level fino ad arrivare a macchinari caratterizzati dai più alti standard di produzione e automazione. La tecnologia avanzata garantisce la massima affidabilità ed il massimo livello di qualità e precisione. L’utilizzo dei migliori componenti consente di ridurre i costi operativi per un rapido ritorno sull’investimento.

L’ultima soluzione presentata dal gruppo è la tecnologia Chroma 2S, che permette di stampare in un solo passaggio sia l’interno che l’esterno delle scatole di cartone.

La stampa del cartone ondulato su entrambi i lati, senza la necessità di estrarre e reinserire il cartone in macchina, permette di raddoppiare l’efficienza e, di conseguenza, ridurre considerevolmente i costi di produzione. In questo modo per gli scatolifici è possibile offrire un prodotto di alta qualità e eye-catching ad un prezzo competitivo.

La nuova innovativa tecnologia 2S è disponibile su tutte le linee da stampa Koenig & Bauer Celmacch, sia nella versione flexo che nella versione con fustellatore rotativo.

Dai modelli base alle macchine di produzione ad alte prestazioni, la vasta gamma di macchine Koenig & Bauer per la post-stampa offre la soluzione giusta per tutte le esigenze di produzione.

Ipress 145 PRO / 145 K PRO

Le macchine fustellatrici in grande formato rappresentano l’ultima evoluzione tecnica della proposta di Koenig & Bauer Iberica .

Partendo dalla base consolidata delle macchine Iberica in formato 100×140, Koenig & Bauer ha sviluppato la macchina con il nuovo mettifoglio elettronico della serie RAPIDA 145 con non stop automatico. Inoltre il controllo elettronico del registro frontale in entrata con il dispositivo CUT 2 PRINT per la lettura del foglio rappresenta un sistema estremamente innovativo che non ha necessità di manutenzione periodica come i sistemi attualmente sul mercato.

Le 600 tonnellate di pressione in fustellatura garantiscono qualità e stabilità di taglio con tutti i tipi di cartone teso e di cartone ondulato per uno spessore fino a 4 mm. Le sezioni di stripping e blanking chiudono la macchina e garantiscono produttività e qualità del risultato finale in fustellatura.

Non solo grande formato, i modelli Ipress Pro 106 e Ipress Pro 106 K rappresentano con la top di gamma CUT PRO Q 106 SB, una delle migliori offerte sul mercato in termini di tecnologia, produttività ed affidabilità. La costruzione è totalmente europea e anche in questi modelli il controllo di registro avviene tramite CUT 2 PRINT.

Omega, versatilità illimitata nella produzione di scatole pieghevoli

Le macchine piegaincolla della serie Omega, prodotte nello stabilimento di Istanbul della Koenig & Bauer Duran sono suddivise in 4 modelli e soddisfano tutte le esigenze della finitura richieste oggi dal mercato del packaging.

Omega INTRO, nei modelli 110/145/165, è la macchina entry level della gamma per cartoncino teso, cartone microonda e ondulato fino all’onda B. Si possono produrre con facilità ed elevati livelli qualitativi scatole lineari, fondi automatici, soluzioni a doppia parete fino a 4-6 angoli.

Omega ALLPRO, nei modelli 55/70/90/110/130/145/165/185, è la vera regina della produzione di Koenig & Bauer Duran. Diffusa in tutti i mercati del mondo e conosciuta per le sue caratteristiche di robustezza e versatilità, la serie ALLPRO è configurabile in differenti versioni, progettate per soddisfare tutte le necessità della clientela.

Omega ALIUS, nei modelli 70/90/110, è la macchina che garantisce alte velocità di produzione non trascurando stabilità e qualità di processo. Adatta alle grandi tirature richieste dal mercato consumer può essere configurata con Omega Prefeeder per un’alimentazione perfetta e veloce e/o con Omega Pack per una raccolta scatole completamente automatizzata.

Omega MAGNUS, nei modelli 210 e 230, è la Piegaincolla per alti spessori di cartone ondulato. Diffusa nei grandi scatolifici industriali in Europa e negli USA, questa soluzione è caratterizzata dall’innovativo sistema di piega del fondo automatico con servomotori Siemens.

Il Gruppo Koenig&Bauer sarà ovviamente presente con un’importante area espositiva a DRUPA 2024, presentando numerose innovazioni tecnologiche che nel futuro rappresenteranno sicuramente le nuove linee guida del mercato mondiale della stampa grafica e industriale.

Appuntamento, quindi, a Düsseldorf per DRUPA 2024.