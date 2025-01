Kodak metterà in evidenza la velocità e la versatilità nella stampa di produzione inkjet con dimostrazioni dal vivo della Kodak Prosper 7000 Turbo Press, stampante inkjet a colori a bobina ad alta produttività, agli Hunkeler Innovationdays 2025 (dal 24 al 27 febbraio, Lucerna, Svizzera), stand P4 nel padiglione1. Sarà la prima apparizione in Europa della Prosper 7000 Turbo Press.

Kodak presenterà la Prosper 7000 Turbo Press stampando con inchiostri a base acqua Kodak Ektacolor in una configurazione roll-to-roll con svolgitore e riavvolgitore progettati e fabbricati da Kodak. La Prosper 7000 Turbo Press stampa con velocità fino a 410 mpm. Le sue tre modalità di stampa — Turbo, Performance e Quality — consentono di regolare facilmente l’equilibrio ottimale tra velocità e qualità per ogni lavoro. Queste capacità rendono la Prosper 7000 Turbo Press una soluzione eccellente per trasferire lavori di stampa di direct mail, commerciali, transazionali e di libri dall’offset al digitale.

I visitatori dello stand Kodak avranno anche l’opportunità di vedere una vasta raccolta di campioni di stampa che illustrano l’alta qualità e la varietà di applicazioni che possono essere prodotte con la Kodak Prosper Ultra 520 Press, dotata della tecnologia Kodak Ultrastream, e la nuova Kodak Prosper Print Bar, che include i sistemi di stampa Kodak Prosper Plus.

La barra di stampa può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente e può essere facilmente integrata nelle linee di produzione convenzionali esistenti: in una parola, è possibile trasformare la tua macchina tradizionale in un nuovo sistema integrato, dotato di caratteristiche sostenibili, digitali e convenienti per rispondere alle richieste del mercato degli imballaggi.

Kodak, in collaborazione con i partner Horizon International e Hunkeler, dimostrerà anche la lavorazione efficiente delle bobine di carta stampate sulle macchine Prosper in prodotti stampati finiti. Un catalogo brossurato cucito sul dorso sarà prodotto su un Horizon iCE StitchLiner Mark V, e una linea di lavorazione della carta Hunkeler gestirà un’impegnativa applicazione di direct mail.