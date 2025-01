Fabriano, il marchio italiano di carta rinomato per i suoi 800 anni di storia e per il suo know-how unico, sta intensificando da diversi anni la sua presenza in Nord America. Con le sue gamme di prodotti iconici e le recenti innovazioni, Fabriano è diventato un esempio di eccellenza del Made in Italy. Ora il Gruppo Fedrigoni, nell’ambito del suo ambizioso piano industriale, intende ancor di più far leva sulla tradizione e reputazione del marchio, che lo ha visto utilizzato da alcuni dei più grandi artisti del mondo, da Michelangelo a Beethoven, per accelerare la sua crescita in Nord America.

Fedrigoni – riferimento mondiale nella produzione di carte speciali per packaging di lusso e altre applicazioni creative, etichette autoadesive, supporti grafici per la comunicazione visiva e soluzioni RFID – è già presente negli Stati Uniti attraverso la sua controllata Mohawk, secondo player nordamericano di carte speciali entrato nel gruppo quest’anno, Acucote, produttore di etichette autoadesive parte del gruppo dal 2021, e il distributore GPA.

Fabriano punta a rafforzare la propria presenza nel mercato nordamericano, sia nel settore delle Belle Arti che in quello dell’Hobby and Craft, dove il marchio è già presente in diverse migliaia di punti vendita sia con prodotti a marchio che con private label. Inoltre, Fabriano intende sviluppare il proprio business della cartoleria anche nelle librerie e nei grandi magazzini di fascia alta.

“Fabriano, con il suo portafoglio distintivo di carte per belle arti, disegno, cartoleria e sicurezza è un asset importante nel piano strategico di Fedrigoni ed è anche la massima espressione dell’artigianalità e della tradizione secolare della regione Marche, patria della carta dal 1264”, conferma Jacques Joly, General Manager di Fabriano. “Da 760 anni, infatti, Fabriano produce carta che molti personaggi straordinari della storia hanno utilizzato quotidianamente nel campo dell’arte, della letteratura, della musica e dell’editoria: Michelangelo Buonarroti, Ludwig van Beethoven, Gabriele D’Annunzio e Federico Fellini sono solo alcuni degli artisti che hanno scritto, disegnato, preso appunti e creato su carta prodotta da Fabriano. Inoltre, siamo l’unica cartiera al mondo a produrre con tutte e tre i processi: carta fatta a mano, carta a macchina in tondo e macchina in piano. Con una produzione interamente italiana di prodotti di alta qualità, sinonimo di artigianalità e autenticità, siamo convinti che Fabriano continuerà a crescere in modo significativo in Nord America ”.

Un percorso di crescita costante dal 2020 ad oggi per Fabriano, che ha visto accelerare sugli investimenti (60 milioni di euro destinati a questo segmento sui 300 milioni di euro totali investiti dal gruppo), crescere la squadra produttiva passando da 718 a 840 lavoratori nei siti produttivi marchigiani, e rafforzare in parallelo tutta l’organizzazione (commerciale, marketing, customer service, supply chain) per poter servire al meglio un mercato B2C che ha logiche diverse dal resto dell’azienda, rivolgendosi non solo a audience business (stampatori, converter, designer, distributori), ma anche al consumatore finale (studenti, insegnanti, appassionati del disegno). Il percorso di trasformazione continuerà anche nel prossimo quadriennio: il nuovo piano industriale 2025-2028 prevede oltre 50 milioni di euro di investimenti sul marchio Fabriano (sugli oltre 250 milioni di euro previsti per tutto il gruppo) che avranno l’obiettivo di rendere ancora più efficienti, sicuri e sostenibili i siti produttivi in area Marche e di sostenere l’ampliamento del portafoglio prodotti.

Tra le priorità degli investimenti in innovazione c’è quella del miglioramento continuo della qualità delle carte, tema su cui Fedrigoni pone particolare attenzione. Inoltre, l’azienda intende puntare sull’ampliamento del portafoglio prodotti, rafforzando le linee più amate, come i blocchi da disegno, i fogli grandi, i quaderni, gli album, una gamma di prodotti di cancelleria e accessori con design italiano, ma anche sviluppando nuove linee, tra cui la stampa digitale per il disegno artistico, e potenziando il range di carte di sicurezza (come quella per i passaporti). Quest’ultimo è un segmento in cui l’azienda ha già un know-how importante e dove c’è una concreta esigenza di mercato, legata a un settore che ha visto una progressiva riduzione dell’offerta disponibile a livello mondiale: la produzione di queste carte sarà realizzata a Fabriano a partire dall’inizio del 2025. Infine, c’è in piano l’ampliamento della catena Fabriano Boutique con l’obiettivo di creare una rete di negozi in franchising in tutto il mondo autorizzati a vendere i prodotti più noti e richiesti, come gli album da disegno, i quaderni, accessori per la scrittura e per disegnare.