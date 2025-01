American Packaging Corporation (APC), azienda familiare leader nella stampa convenzionale di imballaggi flessibili dal 1902, ha creato un innovativo reparto di stampa digitale nel centro di eccellenza di Columbus, Wisconsin di APC. Nel nuovo reparto produttivo sono operative due macchine da stampa digitali HP Indigo 200K, il reparto è completamente attrezzato per una produzione agile di imballaggi flessibili, tra cui laminazione, verniciatura e produzione di buste.

La decisione di APC di espandere la sua capacità di stampa digitale si è basata sul graduale passaggio del mercato degli imballaggi flessibili dalla produzione in serie alla stampa su richiesta e con brevi tirature, dal momento che i marchi continuano a richiedere forniture veloci. APC usa la stampa digitale nel suo centro di eccellenza di Story City, Iowa, con possibilità di laminazione, verniciatura, produzione di buste e sacchetti. Nel corso degli anni, APC ha utilizzato la stampa rotocalco e flexo, con continui investimenti in tecnologie e attrezzature all’avanguardia. Sfruttando le sue nuove capacità di stampa digitale HP Indigo, APC offre ai marchi l’agilità, la sostenibilità e la creatività di cui hanno bisogno. La stampa digitale consente inoltre ad APC di attingere al settore in crescita dei marchi e aziende di piccole e medie dimensioni, completato da linee di produzione ad alto volume, per fornire un ambiente di stampa ibrido con un’ampia gamma di servizi.

Uno dei motivi per cui APC ha scelto di adottare la tecnologia di stampa digitale HP Indigo è stata l’elevata qualità di stampa, ma anche una corrispondenza precisa dei colori e la coerenza nella riproduzione dei colori. Installando HP Indigo 200K, APC ha ora la possibilità di passare senza problemi dalla stampa flexo a quella digitale.

Flussi di lavoro semplificati, insieme al risparmio di tempo e costi, sono stati i motivi fondamentali alla base della decisione di APC di scegliere HP Indigo. La produzione digitale con le macchine da stampa digitali HP Indigo 200K consente ad APC di offrire ai clienti soluzioni più rapide e sostenibili.

“Siamo entusiasti di vedere APC unirsi ai numerosi trasformatori di imballaggi flessibili convenzionali che ampliano i loro portafogli con funzionalità digitali”, ha affermato Eran Lazar, VP Product, Strategy and Business Development di HP Indigo. “Adottando le nostre macchine da stampa digitali, aziende come APC possono incrementare produttività, avere vantaggi per la sostenibilità e nuove opportunità aziendali, posizionandosi per prosperare in mercati in evoluzione”.