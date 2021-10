ITP e BIMEC Srl consolidano una collaborazione nata nel 1981

ITP – Industria Termoplastica Pavese Spa – l’azienda produttrice di film poliolefinici sita a Bosnasco (PV), ha rinnovato la sua fiducia in Bimec acquistando una nuova Taglierina Ribobinatrice frontale Modello TF60.

L’impianto, avviato a marzo 2021, si aggiunge a un’altra TF60 acquistata nel 2018 e ad altre 7 taglierine prodotte da Bimec e acquistate nel corso degli ultimi 30 anni.

Grazie a un design innovativo che consente di contenere gli spazi, la taglierina frontale TF rappresenta la fusione perfetta tra la compattezza del modello STM50 e soluzioni tecniche di equipaggiamento della serie a cambio automatico TCA, garantendo prestazioni elevate e un utilizzo semplice e intuitivo da parte dell’operatore.

L’impianto garantisce un carico e scarico rapido delle bobine finite ed è predisposto per una doppia tipologia di taglio tramite lamette e coltelli circolari pneumatici e l’integrazione con un dispositivo di perforazione sulla parte posteriore della macchina.

La Taglierina Ribobinatrice TF60 riesce a svolgere bobine madri fino a 900 mm, garantendo almeno due levate con tale diametro, avvolgere bobine finite fino a 600 mm e a raggiungere una velocità massima di 800 m/min.

“La collaborazione con Bimec è storica, grazie a loro abbiamo la possibilità di produrre bobine di qualità per i mercati più esigenti che serviamo. L’ultimo impianto installato, nel reparto stampa, è gemello di quello già attivo nel reparto estrusione. Il posizionamento automatico del taglio ci consente di cambiare velocemente i formati e, insieme al sistema di scarico bobina abbiamo la garanzia della massima velocità ed efficienza. La partnership con un fornitore di eccellenza come Bimec non consente solo benefici nei tempi e nelle modalità di lavoro, ma anche ottime opportunità di relazioni umane”, dice Massimo Centonze – Amministratore Delegato di ITP.

Questa solida e importante collaborazione conferma ancora una volta uno degli obiettivi più importanti per Bimec: instaurare partnership di lunga durata coi propri clienti, per seguirli al meglio e garantire un’assistenza completa e tempestiva sia nella fase di consulenza che nel post vendita.

“Numerosi sono i nostri clienti come ITP, che rinnovano la loro fiducia in Bimec e continuano a sceglierci nel corso degli anni. Questo risultato rappresenta per noi la soddisfazione più grande, non solo perché è il frutto della nostra continua dedizione ai bisogni del cliente, ma anche perché ci spinge a migliorarci sempre di più”, conclude Davide Bottoli, Direttore Generale di Bimec Srl.