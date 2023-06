SCREEN ha annunciato il lancio della nuova Truepress PAC830F, macchina da stampa digitale per imballaggi flessibili. La macchina è destinata a rivoluzionare il settore degli imballaggi flessibili, offrendo la velocità e la qualità di stampa richieste dalle applicazioni di produzione e la piena conformità alla sicurezza per le applicazioni di imballaggio alimentare.

Con la crescente domanda di soluzioni di imballaggio sicure e sostenibili, SCREEN si è dedicata allo sviluppo di una macchina da stampa digitale che dia priorità a queste necessità. La nuova macchina da stampa utilizza inchiostri a base acqua e sicuri per gli alimenti, assicurando che la confezione stampata in digitale non solo sia bella da vedere, ma soddisfi anche i più elevati standard di sicurezza e igiene.

Il motore di stampa della Truepress PAC830F è digitale al 100%, con testine di stampa CMYK e bianco molto coprente, che la rendono ideale per la produzione di imballaggi flessibili tradizionali. Con una velocità di 75 m/min, la macchina offre un elevato livello di produttività, consentendo alle aziende di soddisfare facilmente le richieste dei clienti con consegne ultrarapide.

Le prestazioni e l’idoneità della macchina per la produzione di imballaggi flessibili tradizionali sono state ampiamente convalidate utilizzando processi di trasformazione standard già consolidati.

“Siamo felici di presentare finalmente questo prodotto rivoluzionario sul mercato”, ha detto Yukiyoshi Tanaka, direttore generale/presidente. “La nostra nuova macchina da stampa digitale è un punto di svolta per il settore degli imballaggi flessibili, offrendo una soluzione sicura, sostenibile e ad alta velocità che soddisfa la crescente domanda di qualità e sicurezza nell’imballaggio alimentare. Siamo fiduciosi che questa macchina consentirà ai nostri clienti di stare al passo con i tempi e fornire ai loro clienti le migliori soluzioni di imballaggio disponibili”.