Dynapack, l’ERP di Noratech azienda di soluzioni informatiche, è il protagonista di questi due casi di successo che vedono protagoniste due primarie aziende del packaging in cartone ondulato italiane: Imballaggi San Martino e Italbox Imballaggi

Quella di Imballaggi San Martino è la storia di una visione imprenditoriale di successo iniziata ormai più di 40 anni fa, nel 1982. Con passione e lungimiranza, l’azienda ha saputo crescere ed espandersi seguendo il doppio binario dell’innovazione tecnologica e dell’ampliamento logistico, fino ad arrivare agli attuali 16.000 m2 coperti in un polo che vanta linee di produzione d’eccellenza.

La sfida di Imballaggi San Martino e l’incontro con Dynapack

Dove ci sono sviluppo e crescita, ci sono necessità organizzative da vincere e informazioni complesse da gestire. È a questo punto che in azienda si decide di adottare un ERP nuovo per il settore della cartotecnica: Dynapack. Ce lo racconta Diego Gorio, saldamente alla guida di Imballaggi San Martino insieme al padre Gian Battista: “la sfida che abbiamo vinto insieme al team di Dynapack è stata quella di gestire tutta l’attività di pre sales e la catena di informazioni che inizia con la richiesta del cliente, attraversa la fase di campionamento e preventivazione, per terminare con la generazione dell’offerta e l’eventuale commessa successiva. Un flusso di informazioni che ora è interamente affidato a Dynapack”.

La capacità di utilizzare i dati in modo coerente sarà l’asset determinante nella rivoluzione digitale. Uno dei punti di forza di Dynapack è la sua vocazione e attenzione esclusiva per il mondo del packaging, con focus sulla parte logistica e la gestione dell’intero ciclo produttivo.

La linea che unisce la parte progettuale, economico-commerciale e produttiva è racchiusa all’interno di un unico sistema. Un aspetto rilevante per Imballaggi San Martino. “Grazie a Dynapack” – prosegue Diego Gorio – “abbiamo riorganizzato l’ufficio commerciale e fornito supporto a chi è sul campo. Con tutte le informazioni non più sparse in diversi software, ma racchiuse in un unico ambiente, i nostri agenti possono prendere decisioni che sono al contempo mirate e strategiche”.

L’ERP made in Italy moderno, adattabile e dinamico

Dynapack prende forma nel 2018, quando un gruppo di giovanissimi e determinati programmatori, affiancati da analisti di nota expertise nel settore del packaging e del cartone ondulato, lavora fianco a fianco per dare vita al software tailor made che da lì a poco si farà strada sul mercato.

Dynapack mette a disposizione di chi fa packaging tutti gli strumenti necessari al controllo in tempo reale delle varie aree. Dalla gestione del ciclo passivo con la funzione ordini e acquisti, al ciclo attivo di sviluppo tecnico del prodotto, campionamento, offerta, generazione della commessa e spedizione. Il software è predisposto per scambiare informazioni con qualunque sistema, siano sistemi di finanza, schedulatori di produzione, sistemi di disegno tecnico e quant’altro. Il nuovo modulo WMS, inoltre, permette di gestire anche lo stoccaggio della merce in magazzino e l’operazione di carico del mezzo per il trasporto.

Accennavamo sopra ai punti di forza di questo ERP. Luca Filippucci – co-titolare di Noratech insieme a Cristian Cassina – ci racconta però il vero plus del software: “il valore aggiunto deriva senz’altro da un team molto giovane e propenso all’innovazione, affiancato da analisti con maturate competenze nel settore e know-how specializzato. Una combinazione per la quale i nostri clienti ci apprezzano. Dynapack sfrutta tecnologie e metodologie di programmazione all’avanguardia, che hanno permesso a Noratech di correre contro il tempo e realizzare un software competitivo in soli 5 anni. Il nostro è un ERP adattabile e dinamico, facile da aggiornare e altamente personalizzabile nella modulistica per il cliente”.

Tra i consulenti più esperti, Alessandro Minoccheri, con esperienza ventennale nel settore, è stato tra i primi a credere nel progetto di Dynapack facendo conoscere il potenziale del nuovo ERP e portando a termine le prime trattative e installazioni della soluzione.

Ed è proprio Alessandro Minoccheri, uno dei senior analyst consultant di Noratech, a definire Dynapack come “il software di nuova generazione che racchiude in sé quell’innovazione e quel dinamismo che consentono una proiezione verso il futuro. La profonda conoscenza del prodotto, dello sviluppo software tailor made e delle dinamiche del settore del packaging delle figure senior del team e quella di partner come dr.corr e Chicotec, si unisce alla passione di un team di ragazzi dalla dote innata di trasformare in soluzioni concrete le esigenze mutevoli tipiche del settore. Nel giro di poco tempo, si sono plasmate delle figure professionali estremamente competenti e focalizzate sulle dinamiche che governano il mondo del cartone, in grado di collaborare proattivamente con i nostri clienti per il raggiungimento degli obiettivi di ciascuno di essi”.

Italbox Imballaggi Spa e Dynapack, una solida partnership

Un’altra partnership di cui in Dynapack sono orgogliosi è quella con Italbox Imballaggi Spa, un integrato nato con una speciale attenzione al settore delle ceramiche, che ha saputo rispondere con fermezza alle sfide del mercato installando un ondulatore di ultima generazione nel 2015. Ad oggi, con all’attivo più di 50 anni di esperienza, e grazie anche all’ampliamento delle proprie linee produttive con macchinari avanzati, l’azienda è in continua crescita.

Lo spirito di innovazione, unito alla volontà di offrire soluzioni sempre di maggiore qualità ai clienti, portano Italbox a scegliere Dynapack. Claudio Caroli, Direttore Commerciale di Italbox, ci parla delle richieste che ha messo sul tavolo degli analisti di Noratech: “la nostra esigenza era quella di riorganizzare l’acquisto dei volumi di carta attraverso lo studio degli abbinamenti prodotti all’ondulatore. Sfruttando i dati storici degli abbinamenti, oggi possiamo stabilire quali sono le altezze e le grammature di carta migliori da comprare, diminuendo in questo modo l’immobilizzazione del materiale a magazzino”.

Misurare e tracciare i volumi di carta ha consentito a Italbox di ottenere la certificazione FSC. “Dynapack gestisce le certificazioni in acquisto carta e in vendita scatole, in modo tale che l’intero ciclo produttivo della carta certificata venga tracciato”, continua Claudio Caroli, che conclude: “il vantaggio di Dynapack non è soltanto la sua flessibilità e capacità di adattarsi in continuazione a nuovi macchinari ed esigenze produttive; dietro a questo ERP c’è un team in grado di comprendere e fare proprie le necessità di un settore di nicchia come il nostro, un team dinamico e flessibile, proprio come lo è Dynapack”.