Il gruppo Serviform cresce e si trasforma

Organizzazione ancora più funzionale e proattiva e massima valorizzazione del marchio SERVIFORM ®

Ricorrenze importanti spesso stimolano impulsi significativi. Sarà perché il Gruppo Serviform, storica realtà di Caravaggio e punto di riferimento inequivocabile nel mondo della fustellatura a livello mondiale, ormai ha imboccato la strada verso i suoi primi 80 anni (decorreranno nel 2026).È certo però che l’azienda, tutta orgogliosamente italiana, è spinta al cambiamento dalla sua stessa natura, da sempre votata all’innovazione.

Quando nel 1946 Pino Foppa consegna la sua prima fustella, ha piantato il seme forte e determinato dal quale nel 1960 è sbocciato il fustellificio – Foppa Fustelle – che oggi è leader in Italia, unico con due certificazioni BOBST. Grazie al figlio Franco Foppa Pedretti, seguono la fondazione di SERVIFORM (1982) specializzata in servizi e materiali per fustellifici, cartotecniche e scatolifici e PRO FORM (2021) votata allo sviluppo ingegneristico e alla produzione di macchine CNC.

Nel 2022, con il completamento dell’incorporazione di FUSTEL SERVICE, eccellenza italiana nella commercializzazione di macchine, lame e cordonatori per fustellifici e cartotecniche, la crescita è continuata.

Oggi il gruppo impiega circa 100 persone, in grado di realizzare un fatturato superiore ai 25 milioni di euro, grazie a una presenza globale e a soluzioni, tecnologie e materiali che abbracciano tutto il processo di produzione che ruota attorno alla fustellatura, sfruttando sinergicamente le varie competenze insite nel gruppo stesso.

Nuove esigenze del mercato da un lato e la necessità di una migliore collocazione delle risorse all’interno richiedono un’organizzazione ancora più versatile e proattiva, ecco quindi la necessità di rinnovarsi ancora una volta.

Dal 1 gennaio 2024 quindi Serviform s.r.l. ha confluito la sua operatività in PRO FORM s.r.l. grazie al conferimento di ramo d’azienda. L’intera gamma prodotti, dai materiali di consumo ai macchinari e ai software saranno commercializzati da PRO FORM s.r.l. con il marchio SERVIFORM ®, che oggi è un riferimento a livello internazionale e italiano, in termini di qualità, affidabilità, performance e innovazione.

Tale evoluzione si inserisce nel più ampio contesto del Piano Strategico del Gruppo SERVIFORM ®, che mira a consolidare ulteriormente il proprio percorso di crescita come partner di eccellenza la cui missione è rendere la produzione e l’uso degli impianti di fustellatura più semplice, precisa e remunerativa. Naturalmente questo nella pratica di ogni giorno avviene grazie all’esemplare e comprovato team di esperti SERVIFORM ®, che ora più che mai continuerà a mettere a disposizione dei clienti la propria professionalità e competenza.

Le prime novità importanti dopo il cambiamento dell’assetto societario non si fanno certo attendere! Infatti, SERVIFORM®, a dicembre 2023 ha siglato con CITO SYSTEM GmbH, società membro del gruppo BOBST S.A., un accordo esclusivo di marketing e distribuzione sul mercato italiano dei prodotti BoxLine dedicati a cartotecniche e scatolifici.

La tedesca CITO è conosciuta per la fornitura di una gamma completa di prodotti per la fustellatura, con competenze nella lavorazione di carta, cartoncino e cartone ondulato. Di recente è entrata a far parte del gruppo Bobst leader mondiale di macchinari e servizi destinati al trattamento, alla stampa e alla trasformazione dei materiali per le industrie produttrici di etichette, imballaggi flessibili, scatole pieghevoli e cartone ondulato.

Il 2024 è l’anno di DRUPA e SERVIFORM® non mancherà di presentare le sue ultime novità nell’ambito delle macchine per fustellifici. Già da mesi il reparto Ricerca e Sviluppo sta lavorando a tutto campo per poter finalizzare un progetto all’avanguardia, unico del suo genere, che può già vantare il riconoscimento di diversi brevetti internazionali, non solo è garantita la sorpresa, ma persevera ancora una volta la voglia di rinnovarsi e soprattutto di offrire ai clienti quelle soluzioni all’avanguardia che hanno fatto dello stesso Gruppo SERVIFORM® un faro del proprio settore.