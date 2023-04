Zecher GmbH, produttore di cilindri anilox e maniche ha chiuso il primo trimestre del 2023 in modo estremamente positivo. Sia gli ordini in entrata che i dati sulle vendite superano le aspettative interne dell’azienda e non c’è quasi alcun segno del calo sperimentato nell’anno precedente a causa della situazione economica globale molto tesa causata dalla pandemia e dalla guerra.

Un portafoglio prodotti ben strutturato e un’attività di vendita intensificata fanno da sfondo agli ottimi risultati. L’aumento dell’utilizzo della capacità nell’area produttiva è anche in parte spiegato dall’investimento in un’altra macchina per la produzione effettuato all’inizio dell’anno, che ha abbreviato i processi produttivi interni e creato capacità aggiuntiva.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati estremamente positivi del primo trimestre. Sempre più clienti notano i vantaggi dei nostri anilox, che offrono sia risultati di stampa di alta qualità che risparmi economici grazie al ridotto consumo di inchiostro e alla maggiore durata dell’anilox. Finché i nostri clienti continueranno a concentrarsi sulla qualità, la pandemia non si farà sentire di nuovo e le condizioni economiche generali non peggioreranno, ci aspettiamo uno sviluppo costantemente positivo per il nostro 75° anniversario che festeggiamo nel 2023”, afferma Thomas Reinking, direttore delle vendite di Zecher.