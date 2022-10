ULMEX conferma la propria partecipazione a K 2022 (Düsseldorf, 19-26 ottobre 2022) al fianco di Zecher, leader mondiale nella produzione di anilox. Una presenza congiunta che rafforza ulteriormente la partnership che da tempo lega le due realtà.

Proprio in occasione di K ULMEX e Zecher presenteranno in anteprima assoluta la nuova release di Evolux, l’innovativo concept per la pulizia laser degli anilox ulteriormente ottimizzato e potenziato. Progettata e ingegnerizzata dal reparto R&D interno di ULMEX per diventare parte integrante del ciclo produttivo aziendale, Evolux debutta alla kermesse tedesca con un design completamente rinnovato, studiato per renderla ancora più compatta ed ergonomica, facilitando l’utilizzo da parte dell’operatore. Ancora più robusta e affidabile, la nuova Evolux offre anche produttività incrementata grazie all’inedita funzione Speedy Clean, una soluzione esclusiva con brevetto di utilità depositato, che la rende adatta ad applicazioni industriali anche con un utilizzo intensivo 24/7. L’incredibile versatilità di questo sistema permette di pulire in modo efficace e duraturo ogni tipologia di sleeve e rulli anilox, anche cromati, rimuovendo non solo gli inchiostri, ma anche residui più difficili come lacche, adesivi, siliconi e resine. Il tutto senza l’impiego di detergenti o solventi chimici, un aspetto particolarmente importante, soprattutto per gli stampatori che lavorano nel settore del packaging alimentare e che hanno iniziato un percorso green puntando su tecnologie e materiali sostenibili. Cuore tecnologico di Evolux è, infatti, l’esclusiva sorgente laser a impulsi, che permette di calibrare potenza, frequenza e caratteristiche dell’impulso stesso, dando vita a programmi di pulizia personalizzati in base alle esigenze del singolo cliente. L’utilizzo di Evolux è reso ancora più semplice grazie all’innovativo software proprietario di processo, ulteriormente sviluppato per essere ancora più intuitivo. Una soluzione che consente l’accesso diretto alla banca dati DAM (Dynamics Anilox Management), per un monitoraggio continuo e puntuale del parco anilox in ottica di manutenzione predittiva. Altra novità, coperta da brevetto di utilità depositato, il microscopio 3D opzionale direttamente integrato, che può essere upgradato già in fase di ordine o implementato successivamente. Si tratta di uno strumento di ultima generazione che esamina il volume, la profondità e la geometria delle cellette dei singoli anilox prima e dopo la pulizia, fornendo dati importanti per il controllo del loro ciclo di vita. Tra le funzionalità esclusive di Evolux anche il Ceramic Care System, che permette di preservare le caratteristiche tecniche e strutturali della ceramica durante il processo di pulizia. La nuova release di Evolux è disponibile in 3 modelli esclusivi, tutti con certificazione Industry 4.0 ready, con luce da 1000 mm, 2000 mm e 3000 mm, diversificati anche per potenza e velocità, per rispondere efficacemente alle esigenze delle diverse tipologie di clienti.

La fiera K sarà inoltre l’occasione per presentare a livello internazionale il servizio di pulizia laser a domicilio 24/7 offerto da ULMEX su tutto il territorio europeo mediante un’esclusiva flotta di service truck equipaggiati proprio con la nuova tecnologia Evolux Smart. Un servizio altamente professionale grazie al quale i tecnici specializzati ULMEX raggiungono direttamente i singoli clienti, provvedendo in loco alla pulizia laser di tutto il parco anilox. L’intervento può avvenire sia in modalità Off-Line, a bordo del furgone fuori dalla sede del cliente, sia In-Line per quei cilindri che risulta impossibile o difficoltoso rimuovere dalla macchina. Inoltre, il microscopio 3D integrato permette di effettuare un controllo analitico degli anilox prima e dopo il trattamento, fornendo una reportistica dettagliata sulla reale situazione dei cilindri sottoposti a pulizia. Ciò consente ai tecnici di ULMEX di monitorare in tempo reale lo stato del parco anilox del cliente dando vita a una cronologia degli interventi effettuati, necessaria per valutare i livelli di usura e di utilizzo dei cilindri per una consulenza ancora più personalizzata sulla base delle specifiche esigenze.

ULMEX E ZECHER VI ASPETTANO A K

PAD. 4 – STAND A12