Con la sua soluzione innovativa per la produzione on-demand di bustine 100% riciclabili in polipropilene per prodotti liquidi e cremosi, che possono essere aperte con una sola mano, V-Shapes ha rivoluzionato il mercato del confezionamento monodose.

“Abbiamo introdotto sul mercato un’altra importante innovazione: bustine in polipropilene 100% riciclabile con un alta capacità barriera. Perché questo è importante? La maggior parte delle applicazioni con un elevata barriera, spesso richieste per alimenti e altri prodotti, contengono uno strato di plastica o pellicola che rende l’imballaggio difficile, o addirittura impossibile, da riciclare. V-Shapes ha progettato un nuovissimo tipo di substrato che è stato certificato da Interseroh come riciclabile, con valutazioni estremamente elevate da questa nota organizzazione di certificazione”, dice Christian Burattini Ceo di V-Shapes.

I dettagli

Stiamo parlando dei due nuovi substrati, chiamati reNEW oX-100 e reNEW oX-500 e progettati da V-Shapes e costituiti da un unico foglio di copolimeri di polipropilene con elevate capacità barriera. Sono stati studiati per essere correttamente rilevati, smistati e riciclati nel flusso dei rifiuti industriali. Interseroh ha infatti classificato questi due tipi di laminati nella fascia alta della scala in termini di idoneità al riciclaggio meccanico e all’utilizzo come prodotti secondari.

Poiché sono realizzati in monopolimero, non aggiungono polietilene o PET al flusso di riciclaggio che declasserebbe la loro riciclabilità, come nel caso sopracitato di altri materiali barriera, e la loro costituzione totalmente monopolimerica li rende ampiamente riciclabili in tutto il mondo.

Disponibilità

Questi nuovi materiali sono attualmente disponibili per l’uso su macchine confezionatrici di monodose V-Shapes sia nuove che già installate. I partecipanti a ProPak Asia 2022, in programma dal 15 al 18 giugno presso la BITEC Hall di Bangkok, avranno l’opportunità di vedere questi materiali in prima persona presso lo Stand AA17.