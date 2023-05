I&Conselvan, Camis e Gama: arrivano i giorni del test drive

I&Conselvan, insieme ai suoi partner CAMIS e GAMA, organizzano delle sessioni di TEST DRIVE SLEEVEMASTERauto, montacliché automatico di nuova generazione, e del CCSone, sistema di controllo del consumo dell’inchiostro.

Sulla SLEEVEMASTERauto sarà possibile eseguire dei test completi per rispondere alle Vostre richieste ed esigenze di testare la macchina simulando la fase di produzione. Il TEST DRIVE permetterà ai Vostri tecnici di conoscere le potenzialità del montacliché e la sua semplicità d’uso, nonché di verificare se risponde effettivamente alle Vostre aspettative ed esigenze di lavoro quotidiano.

Il CCSone, sistema di controllo dei consumi per inchiostri e altri fluidi, sarà operativo nel corso di una simulazione di stampa, che mostrerà come è possibile ottenere i dati di consumo degli inchiostri in ogni momento del processo di stampa. Dati che, inoltre, saranno utili da confrontare con il preventivo che si invia al cliente.

Tutte le prove e i test operativi saranno effettuati presso il Centro Tecnologico CAMIS in via Guido Rossa, 9 a Paderno Dugnano (MI), nei seguenti giorni e orari:

lunedì 29 maggio – dalle 14:30 alle 18:00

martedì 30 maggio – dalle 09:30 alle 18:00

mercoledì 31 maggio – dalle 09:30 alle 18:00

L’invito è riservato a stampatori, prestampatori, brand-owner e rappresentanti della GDO. Per chiedere informazioni e confermare la Vostra partecipazione potete contattare al numero 0226417365 oppure inviare una mail con riferimento TEST DRIVE SLEEVEMASTERauto e CCSone all’indirizzo marketing@gamaiec.com.