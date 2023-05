Durst Group installa uno dei più grandi impianti di pannelli solari dell’Alto Adige

Durst Group, leader nella produzione di sistemi di stampa inkjet per applicazioni industriali, ha annunciato l’installazione di un impianto di pannelli solari all’avanguardia presso l’headquarter di Bressanone. Un progetto che rientra tra le numerose iniziative messe in atto dal Gruppo in ottica di sostenibilità, con l’obiettivo di ridurre progressivamente la propria carbon footprint. Il nuovo impianto di pannelli solari, uno dei più grandi dell’Alto Adige, ha una capacità di 1.569 KWp / 1,57 MWp e dovrebbe generare oltre 1.700.000 KWh / 1.700 MWh di energia all’anno. Ciò corrisponde indicativamente al fabbisogno di energia elettrica di 550 nuclei familiari e a più del 50% del fabbisogno energetico della sede di Durst a Bressanone. Il progetto ha visto l’installazione di 3.410 moduli in due impianti separati e di 14 inverter.

“Dopo la realizzazione dell’impianto di pannelli solari presso il nostro sito produttivo di Lienz in Austria nel 2022, siamo entusiasti di aver installato uno dei più grandi impianti di pannelli solari dell’Alto Adige presso il nostro headquarter di Bressanone“, ha dichiarato Christoph Gamper, CEO di Durst Group. “L’impegno per la sostenibilità è un valore fondamentale per Durst e questo nuovo progetto ne è un’ulteriore testimonianza. Siamo orgogliosi di compiere anche questo importante passo per ridurre la nostra carbon footprint e avere un impatto positivo sull’ambiente“.

Il 70% dell’energia prodotta dall’impianto sarà utilizzata per l’autoconsumo, mentre il restante 30% sarà disponibile per l’immissione in rete o per una futura soluzione di stoccaggio. La tecnologia utilizzata comprende ottimizzatori di potenza firmati Solaredge che garantiscono le prestazioni dell’impianto anche in presenza di ombreggiamenti parziali o inquinamento.

Il progetto, realizzato da Leitner Electro con il supporto di Stadtwerke Brixen, ha richiesto sei mesi di lavoro.