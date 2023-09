ICE Europe: prossima edizione nel 2025

La 13a Fiera Internazionale per il settore della trasformazione si è conclusa con tre giorni dinamici ricchi di contatti commerciali molto produttivi, attirando 4.850 visitatori professionali da 64 paesi. L’evento ha registrato un notevole aumento del numero di visitatori, 30% in più rispetto all’edizione precedente. A seguito del successo della fiera di quest’anno, è stata presa la decisione di mantenere il ciclo biennale per ICE Europe. La prossima edizione della fiera ICE Europe si svolgerà dall’11 al 13 marzo 2025.

ICE Europe persevera nell’impegno di fornire un’esperienza senza precedenti ai suoi visitatori. Dopo la risposta all’idea di organizzare la fiera con cadenza annuale, un’analisi completa delle attuali condizioni di mercato e una ricerca di mercato approfondita hanno contribuito in modo significativo alla decisione di rinunciare a un’edizione annuale della fiera e di mantenere il ciclo espositivo biennale stabilito. Questa mossa strategica dimostra l’impegno di ICE Europe nel soddisfare le esigenze in continua evoluzione del suo pubblico, pur mantenendo la sua reputazione di eccellenza. Rimanendo in sintonia con il ritmo del settore, ICE Europe continua ad essere all’avanguardia, fornendo una piattaforma che supera le aspettative e offre un valore senza pari al suo fedele pubblico.

“Siamo estremamente gratificati dal feedback straordinariamente positivo che abbiamo ricevuto, che conferma il sostegno unanime a ICE Europe 2025. È anche bello vedere che i nostri clienti chiave hanno già confermato la loro presenza per la prossima edizione della fiera. State tranquilli, i preparativi sono già iniziati per allestire un’edizione eccezionale della fiera nel 2025”, afferma per conto di RX Patrick Herman, direttore degli eventi Converting, Paper e Print.

ICE Europe è un hot spot fondamentale, che riunisce i principali attori del settore. Essendo la fiera leader a livello mondiale per la trasformazione dei materiali flessibili e in bobina, ICE Europe affronta argomenti cruciali come efficienza, produttività, automazione, digitalizzazione e sostenibilità. La domanda di produzione e utilizzo sostenibili, insieme alle tendenze in corso, guidano l’innovazione, l’interesse e gli investimenti in questo settore industriale dinamico. Le presentazioni dal vivo che presentano macchinari e sistemi all’avanguardia, e le discussioni tecniche in loco, si concentrano sulle modalità di affrontare gli ostacoli più comuni e sulla ricerca di soluzioni comuni. In questo settore dinamico, ICE Europe offre alla comunità dei trasformatori un’eccellente piattaforma per rimanere all’avanguardia scegliendo pratiche sostenibili, sfruttando l’innovazione e rimanendo informati sulle ultime tendenze.

Evento co-localizzato

I visitatori potranno beneficiare di maggiori opportunità e sinergie poiché ICE Europe si svolgerà parallelamente a CCE International, l’evento chiave europeo per l’industria del cartone ondulato e degli astucci pieghevoli. I partecipanti potranno partecipare a ICE Europe 2025 nei padiglioni A5 e A6, mentre CCE International si svolgerà nel padiglione A4 presso il Centro fieristico di Monaco in Germania.

Converter-Flessibili-Carta-Cartone, come sempre, sarà media partner di ICE Europe 2025, mentre Converter & Cartotecnica di CCE International.