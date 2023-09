Zünd ha rivoluzionato integralmente il software di comando ZCC Zünd Cut Center. La versione 4 del software offre ancora più opzioni per una preparazione flessibile e automatizzata dei job e risultati di taglio altamente efficienti. Inoltre, il funzionamento è incredibilmente semplice e intuitivo grazie al comando del cutter tramite display touch.

Il nuovo ZCC Zünd Cut Center fornisce una risposta concreta alle nuove esigenze in termini di flessibilità, scalabilità e facilità d’uso, supportando l’operatore con numerose funzioni intuitive e intelligenti integrate nell’intero workflow di produzione di taglio digitale. Tali caratteristiche rendono Zünd Cut Center la suite software ideale per avvicinarsi al taglio digitale in maniera facile e veloce, e offrono ai più esperti un processo di automazione della preparazione e della produzione dei job sensibilmente migliorato. ZCC garantisce risultati di taglio dalla qualità elevata in ogni situazione, indipendentemente dal livello di esperienza dell’operatore o dal grado di automazione nell’elaborazione dei dati.

La configurazione ideale per tutte le esigenze

Grazie alla sua architettura client-server, Zünd Cut Center offre un ottimo grado di scalabilità in maniera del tutto flessibile. La modularità del software consente di realizzare configurazioni su misura che si adattano alle esigenze di produzione specifiche. L’utente, infatti, acquista esclusivamente i componenti software di cui ha bisogno, ma può sempre aggiungere ulteriori opzioni in qualsiasi momento.

ZCC Zünd Cut Center

Zünd offre ZCC in due diverse varianti. ZCC Zünd Cut Center Basic è la soluzione ideale per tutti gli utenti che, a causa del loro ambiente di produzione, non necessitano di funzioni come l’importazione automatica dei dati, l’elenco dei job o lo scambio di dati con altri sistemi. Con ZCC Zünd Cut Center Basic l’operatore può convertire manualmente i file sorgente in file .zcc tramite il Cut Editor e aprirli come file di produzione nel Cut Center.

ZCC Zünd Cut Center Advanced è invece la versione perfetta per tutti gli utenti con un volume di job più elevato che desiderano incrementare la propria produttività attraverso processi automatizzati, ad esempio utilizzando in contemporanea diversi cutter Zünd con l’esigenza di integrare altri sistemi di produzione nel workflow per consentire lo scambio di dati. La versione Advanced offre all’utente funzioni quali l’elenco dei job, le informazioni sui tempi di produzione stimati, l’importazione tramite hot folder o le notifiche via e-mail.

Per entrambe le versioni è inoltre possibile acquistare singolarmente ulteriori opzioni software come l’opzione Camera, l’opzione Pick & Place, l’opzione Visualizing e l’opzione Routing.

Cut Editor

Il Cut Editor è il componente software centrale di ogni suite ZCC, utilizzato per importare i file sorgente e prepararli per le operazioni di taglio successive. Il Cut Editor viene utilizzato direttamente sul cutter tramite il quadro di comando, ma può anche essere installato sulle postazioni di lavoro nella fase di pre-stampa e utilizzato durante la preparazione della produzione. All’occorrenza, il Cut Editor può essere integrato con l’opzione Nesting.

Cut Server

Cut Server si occupa dell’importazione automatica dei dati tramite hot folder, dello scambio di dati con altri sistemi come ERP o RIP e del calcolo dei tempi di produzione stimati. Inoltre, gestisce anche la comunicazione tra Cut Editor e Cut Center e altri sistemi possono collegarsi ad esso utilizzando il formato .zcc, opzione che, tra le altre cose, rende possibile la consultazione di materiali, metodi o tempi di produzione stimati. Numerosi produttori di software offrono già un’integrazione standard con ZCC, e permettono quindi la trasmissione di job preparati in formato .zcc.

ZCC è compatibile con quasi tutti i formati di importazione. Questa eccezionale connettività offre agli utenti una flessibilità e un’interoperabilità uniche. Data la varietà di formati di file diversi che gli utenti ricevono quotidianamente dai loro clienti, si tratta di un vantaggio da non sottovalutare.

Semplice come mai prima d’ora

Il nuovo Zünd Cut Center si distingue per la guida utente estremamente intuitiva e per la semplicità di comando tramite display touch. Tutte le voci seguono una sequenza logica lungo l’intero processo di impostazione. L’interfaccia utente chiara guida l’operatore nella preparazione dei job e nelle operazioni di comando del cutter. Inoltre, il software consente di ridurre gli inserimenti manuali in modo significativo grazie all’opzione di importazione automatica.

Operazioni di taglio ancora più efficienti

I parametri di lavorazione specifici per diversi materiali memorizzati nell’apposito database e le impostazioni predefinite per l’importazione garantiscono il massimo grado di standardizzazione. I processi standardizzati garantiscono a loro volta flussi di lavoro replicabili. L’utente può beneficiare di economie di scala sul fronte dei costi e della produttività.

ZCC è un genio dell’automazione. Il software, infatti, ordina i job in base al materiale, al metodo di lavorazione o al tempo di consegna. Per i materiali stampati, la registrazione dei job avviene automaticamente tramite codici QR stampati. In alternativa, per i materiali non stampati, è possibile definire la sequenza dei job utilizzando la funzione di lavorazione a lotti.

E ad incrementare ancora di più la produttività ci pensa una nuova opzione che permette di tagliare contemporaneamente diversi job su un unico cutter Zünd.

Zünd ha sviluppato ulteriormente l’importazione dei dati in ZCC e automatizzato la gestione dei dati su larga scala. L’assegnazione dei metodi di lavorazione, dell’ottimizzazione dei contorni di taglio, dei metadati, del materiale ecc. avviene adesso tramite hot folder e consente di mantenere livelli di qualità costantemente elevati. Completare job ricorrenti con lo stesso livello di qualità diventa pertanto un gioco da ragazzi, per clienti sempre soddisfatti e che si affidano nuovamente ai vostri servizi.

Sempre sul sicuro con la Software Maintenance

ZCC è offerto con licenza perpetua che include anche la Software Maintenance. La Software Maintenance non garantisce solamente la manutenzione e l’operatività del software, ma consente ai clienti di ricevere tutte le nuove opzioni e funzioni dedicate a ZCC che Zünd introduce sul mercato. Sono infatti incluse sia i bugfix minori che gli aggiornamenti software completi. Inoltre, è possibile aggiungere nuove opzioni senza dover prima acquistare l’ultima versione del software ZCC. In questo modo i clienti non dovranno più preoccuparsi di acquistare aggiornamenti software per mantenere il loro Zünd Cut Center sempre aggiornato.