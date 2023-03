Come la calibrazione del monitor e l’impostazione dei software influenzano il flusso di lavoro.

Lavorare in remoto e giudicare elaborati grafici su monitor differenti significa condividere scelte sui colori che non sempre trovano unanime consenso da parte dei protagonisti della filiera creativa e produttiva. Brand owner, agenzie e stampatori conoscono o hanno comunque avuto esperienze delle sfide sul giudizio oggettivo dei colori.

Per questo motivo gli organizzatori del MeetUp Arti Grafiche Stampa e Web hanno chiesto a Luca Zaffanella, esperto di monitor, un aiuto per capire quali siano gli accorgimenti e gli strumenti necessari per evitare intoppi e inutili confusioni quando si giudica il colore sui propri schermi.

INCONTRO TECNICO | 16 MARZO 2023 | Ore 18.30

LUCA ZAFFANELLA

Account & Marketing Manager – EIZO Italia

Teorica su Gestione Colore

Cosa significa – Che problemi risolve – Visione del workflow complessivo

Calibrazione Monitor

Come si effettua – Che parametri vengono regolati – Quali strumenti utilizzare

Prova Pratica calibrazione

Peculiarità professionali e vantaggi iniziando dalla preparazione del file, confronto con prova colore e stampati.

UNA COLLABORAZIONE

Packaging Meeting Srl, EIZO Italia e MeetUp – Arti Grafiche Stampa e Web

In presenza (gratuito)

Spazio Cosimo10 – Via Cosimo del Fante 10, Milano

Per partecipare è necessario registrarsi tramite Eventbrite

In alternativa è possibile partecipare all’incontro online in remoto, basta registrarsi al MeetUP per ottenere il link di ZOOM.