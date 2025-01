Heidelberg nel 2025 festeggerà i 175 anni di storia

Heidelberg sta entrando nel suo anno dell’anniversario 2025 con una strategia di crescita: l’11 marzo 2025 segnerà infatti il 175° anniversario della fondazione dell’azienda. Ciò che è iniziato oltre un secolo e mezzo fa come fonderia di campane a Frankenthal, nella regione del Palatinato in Germania, è diventata un’azienda tecnologica leader a livello mondiale e fornitore di soluzioni globali per il settore della stampa e degli imballaggi. Heidelberg sta affrontando le sfide del futuro con una chiara strategia di crescita.

“Per espandere la nostra posizione di mercato, stiamo sfruttando sempre di più il potenziale di crescita nel nostro core business nel settore degli imballaggi e della stampa digitale, e nel software e nel business del ciclo di vita”, afferma Jürgen Otto, CEO di Heidelberg. “Continueremo inoltre ad ampliare la nostra offerta nel mercato delle tecnologie green. Ciò include settori chiave come l’ingegneria meccanica ad alta precisione, l’industria automobilistica, le infrastrutture di ricarica e relativo software e le nuove tecnologie a idrogeno”. Heidelberg prevede un potenziale di crescita di oltre 300 milioni di euro di vendite per tutte le iniziative strategiche entro l’anno finanziario 2028/2029, consolidando al contempo le prestazioni e aumentando l’efficienza.

Previste numerose attività per l’anniversario durante tutto l’anno

Insieme a clienti, dipendenti e partner, Heidelberg celebrerà l’anniversario con numerosi eventi e attività. In estate, ad esempio, ci sarà una settimana di festeggiamenti presso la sede centrale di Wiesloch-Walldorf nel centro dimostrativo di nuova concezione, la Home of Print, inclusa una cerimonia con ospiti da tutto il mondo, ovvero clienti, fornitori, partner e rappresentanti della politica e della società. Sono previste giornate per la famiglia per i dipendenti nelle sedi locali. Inoltre, sarà pubblicata una rivista per l’anniversario, dove verrà presentata la storia dell’azienda e si parlerà anche del futuro.

Con circa 9.500 dipendenti in tutto il mondo, stabilimenti di produzione in diversi paesi e regioni, tra cui Cina e Stati Uniti, e la più fitta rete di vendita e assistenza del settore, Heidelberg è un vero attore globale e leader del mercato mondiale. “La nostra storia dimostra in modo impressionante come l’imprenditorialità, la competenza tecnica e il genuino potere creativo dei nostri dipendenti possano avere un impatto duraturo su un’azienda per un periodo di tempo così lungo e su un intero settore“, conclude il CEO.