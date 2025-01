Calcio di inizio per Konica Minolta. Al fine di incrementare a livello Nazionale la visibilità del Brand KONICA MINOLTA, la multinazionale giapponese ha deciso di scendere in campo con un’iniziativa nuova: la Sponsorizzazione dei Campi della Serie A per tutto il girone di ritorno, a partire dall’11 gennaio fino a fine Campionato.

Le Animazioni LED a bordo campo con logo KONICA MINOLTA saranno visibili durante tutte le partite in casa del girone di ritorno delle seguenti squadre: Como Calcio 1907, Genoa CFC, Hellas Verona, Torino FC, Udinese Calcio.

L’iniziativa di Comunicazione è partita alla grande: sabato 11 gennaio, ore 15.00 con Udinese – Atalanta e ore 18.00 con Torino – Juventus; e domenica alle ore 12.30 con Genoa – Parma.