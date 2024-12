Dopo l’annuncio di un accordo di collaborazione su scala globale per la stampa inkjet a foglio tra Heidelberg e Canon all’ultima drupa, i membri del top management di entrambe le aziende si sono incontrati per la firma ufficiale del contratto nella nuova Home of Print presso la sede di Wiesloch-Walldorf di Heidelberg. Questo evento è la conferma della collaborazione tra le due aziende e delle loro ambizioni comuni: Heidelberg venderà in tutto il mondo il nuovo sistema di stampa inkjet Jetfire 50 B3 con connessione Prinect e lo inserirà in un ecosistema per un ambiente di produzione ibrido che comprende anche soluzioni di stampa offset. In futuro verrà aggiunta al portafoglio anche una versione B2, la Jetfire 75.

Il lancio sul mercato del sistema di stampa inkjet Jetfire 50 B3 è andato completamente secondo i piani

Il CEO di Heidelberg, Jürgen Otto e il CSO David Schmedding, hanno inoltre fornito ai rappresentanti di Canon una panoramica del lancio positivo sul mercato del nuovo sistema di stampa industriale inkjet Jetfire 50 B3. Anche dopo drupa, l’interesse dei clienti per le soluzioni che compongono l’ecosistema Jetfire 50 è elevato. I potenziali utenti apprezzano in particolare la possibilità di integrare il sistema in un ambiente di produzione ibrido e controllato dall’intelligenza artificiale insieme al portafoglio Heidelberg per la stampa offset. In risposta alle richieste di informazioni che ne sono derivate, l’azienda ha già portato avanti varie offerte, che ora si stanno gradualmente trasformando in ordini. Da settembre, una Jetfire 50 è disponibile per le dimostrazioni ai clienti nella Home of Print presso la sede di Wiesloch-Walldorf e anche presso lo showroom Heidelberg in Giappone.

“La collaborazione con Canon per la stampa digitale segna una pietra miliare nella strategia di crescita del nostro core business, oltre alla vendita della Jetfire 50, per noi saranno un vantaggio anche le vendite ricorrenti di servizi e materiali di consumo per tutta la vita utile della macchina. Anche nel settore della stampa commerciale, questo porterà a un aumento dei volumi stampati in digitale, rafforzando significativamente la nostra posizione di mercato”, aggiunge Otto.

I primi sistemi saranno installati presso i clienti già nella primavera del 2025

“Come previsto, inizieremo a consegnare le prime macchine da stampa Jetfire 50 in Germania, Austria e Svizzera nella primavera del 2025. I clienti beneficeranno del nostro know-how applicativo, della nostra profonda conoscenza delle esigenze del mercato e della rete di assistenza più completa dell’intero settore”, spiega Schmedding. Il prossimo passo sarà rendere disponibile la macchina da stampa in tutte le regioni dove Heidelberg è presente.