Smurfit Westrock Italia a Marca 2025 con il packaging del futuro

Il 2025 si apre con un esordio per Smurfit Westrock: la multinazionale leader nel settore del packaging a base carta sarà per la prima volta fra gli oltre mille espositori di Marca edizione n. 21, in programma a Bologna il 15 e 16 gennaio.

Un palcoscenico perfetto per presentare al mondo della Distribuzione Moderna Organizzata e ai maggiori brand del settore food e non le potenzialità di un grande player e le più innovative soluzioni di imballaggi e display in materiale cellulosico. L’azienda, infatti, è presente in Italia con 26 siti che coprono l’intera filiera: dalle cartiere agli stabilimenti dove si realizzano fogli, scatole ed espositori; dal centro di R&D agli impianti di riciclo fino alla divisione dedicata alle macchine per il confezionamento. Un’offerta completa e integrata sul territorio italiano che occupa oltre 2.200 dipendenti.

La gamma di prodotti

Nello stand di Marca sono esposti gli esempi di packaging ed espositori più innovativi che Smurfit Westrock ha sviluppato per i settori food&beverage, detergenza e cura della persona. Tra le novità, la soluzione Multipack totalmente a base carta per bottiglie e lattine, che sostituisce i film in materiale plastico. A mettere in evidenza la funzionalità del cartone ondulato è Thermal Box-in-Box, il sistema composto da tre elementi: una scatola interna contenente il prodotto; una fascia a montaggio rapido che la avvolge completamente e dotata di distanziali multidirezionali; la scatola esterna. L’insieme è realizzato in monomateriale biodegradabile, senza uso di colla e, grazie alla capacità di creare una sorta di camera d’aria intorno alla scatola interna, riduce al minimo i ponti termici e consente di mantenere la corretta temperatura – con o senza l’uso di ghiaccio a seconda delle necessità specifiche del prodotto – eliminando materiali difficilmente riciclabili come il polistirolo.

Nel settore vinicolo, tra le numerose proposte della gamma eBottle, spicca SavetheBottle, soluzione studiata per il canale eCommerce, realizzata con il 72% di carta riciclata e il 44% di materia prima in meno rispetto al benchmark di settore, garantendo sempre la massima protezione alle bottiglie.

Speaker Corner: la parola agli esperti

“Per un’azienda leader partecipare a Marca non significa soltanto esporre le ultime novità di prodotto – spiega Gianluca Castellini, CEO di Smurfit Westrock Italia – ma presentare le potenzialità di una filiera completa e integrata e contribuire a diffondere una cultura del packaging mostrando cosa si nasconde dietro una semplice scatola di cartone e illustrando come e quanto gli imballaggi possono contribuire alla transizione green”.

A raccontarlo con esempi pratici saranno gli ecodesigner dell’Experience Centre di Smurfit Westrock Italia, che recentemente si sono aggiudicati due premi assegnati da Conai per l’ecopackaging, insieme ai tecnici della Divisione Display e di Machine Systems e ai colleghi della Bag-in-Box Division. A portare la voce del cliente con alcune interessanti riflessioni sulla sostenibilità del packaging e su come cambiano le abitudini dei consumatori sarà Armando Garosci, direttore della rivista Largo Consumo.

Questo il programma in dettaglio – Pad. 36 Stand A/24 – B/23:

15 gennaio

11:00-11:30 Le infinite applicazioni del cartoncino per il tuo prodotto a scaffale

14:00-14:30 Non solo scatole… Le potenzialità del barattolo in carta

15:00-15:30 Non solo scatole… Le potenzialità di Bag In Box

16:00-16:30 Il panorama del packaging sta cambiando… il tuo prodotto è pronto? Le nuove sfide del PPWR

16 gennaio

10:00-10:30 Il panorama del packaging sta cambiando… il tuo prodotto è pronto? Le nuove sfide del PPWR

11:00-11:45 La sostenibilità sullo scaffale, gli ultimi dati dalla GDO – Cosa chiedono i retailer e i consumatori

14:00-14:30 Come mettere in evidenza il tuo prodotto?

15:00-15:30 Non solo scatole… la vasta offerta della divisione Machine Systems