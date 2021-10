Guandong torna a Fespa con un allestimento ispirato al mare

Guandong si presenterà a Fespa 2021 con un allestimento di grande impatto, interamente ispirato al mare. Un tema caro allo Specialista delle Specialità che da alcuni anni sostiene la fondazione 4ocean, impegnata nella pulizia degli oceani. La kermesse sarà l’occasione per introdurre sul mercato internazionale tutte le novità che l’azienda ha messo a punto durante questo anno di stop forzato delle manifestazioni. Un periodo in cui l’R&D di Guandong non si è mai fermato, continuando a lavorare per ottimizzare i prodotti in gamma e dare vita a inedite applicazioni.

“Se è vero infatti che nel mondo della visual communication non possiamo più aspettarci grandi rivoluzioni, oggi più che mai a fare la differenza sono le tendenze del momento, supportate da produttori che operano per un cambiamento sostenibile ed etico come Guandong”, commenta Daniele Faoro, Team Principal di Guandong. Da qui l’idea di essere presenti a Fespa con un’area espositiva che permetterà di toccare con mano l’impegno dell’azienda in tema di qualità e sostenibilità. Ogni parte dello stand sarà dunque decorata con diverse tipologie di supporti, tutti accomunati dall’anima “S.O.S.TAINABILITY” perché realizzati con materiali riciclati, riciclabili e riutilizzabili. A impreziosire la grafica dello stand, l’iconico “chicco” Guandong riprodotto in stile hologram in diverse nuance di colore.

La parola “S.O.S.TAINABILITY”, che nasce dalla fusione grafica di “sostenibilità” con il logo Guandong, sarà protagonista di un grandissimo retroilluminato di forte impatto realizzato con lo speciale tessuto Texon backlit. Un’intera parete sarà dedicata alla nuova piccante tendenza del Wall Dressing, con grafiche intercambiabili realizzate con TAP, tessuto poliestere adesivo, i magnetici e ferriti della linea M&F Visual Comm, e con ReVita® Tack, il poliestere riciclabile ottenuto dal riutilizzo di bottiglie in PET, presente nelle versioni Classic e Puro con tecnologia adesiva nanodots. La zona reception ospiterà un light box dinamico con suggestivi giochi di luce realizzato con tessuto backlit Lumi e decorato con la scritta GreenLife®, il marchio che dal 2010 identifica l’impegno di Guandong in ambito di sostenibilità. Proprio a questo tema sarà dedicato anche il grande cruciverba a tutta parete stampato su materiale magnetico riscrivibile, con il quale i visitatori potranno cimentarsi nella ricerca di parole “green”. Al centro dello stand una grande balena, creata utilizzando bottiglie di plastica riciclate, nuoterà in un vero e proprio mare riprodotto con stampe a effetto acqua su High Clarity, lo speciale vinile adesivo by Guandong otticamente trasparente. Al suo fianco, pesci e creature marine attacca-stacca realizzate con stampa bifacciale su Wally e Nanotack con nanodots.

“Sviluppiamo costantemente nuovi supporti di stampa sempre più riciclabili ed ecologici, prediligendo materie come il PET e il PP da materie prime riciclate, tutti conformi alle norme Global Recycled Standard, RoHS, EN71-3 e all’informativa REACH”, aggiunge Fabio Elmi, Direttore Ricerca e Sviluppo di Guandong. Un impegno che non riguarda solo la produzione e il ciclo di vita dei prodotti, ma coinvolge tutta l’azienda con comportamenti virtuosi atti a diminuire l’impatto ambientale di ogni processo. Tutte le attività eco-friendly messe in atto dentro e fuori l’azienda sono state recentemente riassunte in “Green REvolution”, una vera e propria Guida alle politiche di sostenibilità aziendale. Iniziative con cui Guandong intende dare il proprio contributo al raggiungimento dei 17 obiettivi inclusi nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile promossa dall’ONU. “Dieci di questi obiettivi per noi sono già realtà e i nostri programmi per i prossimi anni ci porteranno a perseguirne il più possibile”, afferma Giulia Landoni, responsabile Marketing e Comunicazione di Guandong.

Tra le novità che saranno presentate in anteprima a Fespa, anche la nuova release del Red Book, un tool di marketing unico nel settore che riunisce le tradizionali schede prodotto con i nuovi Sample Kit. Un’ulteriore modalità per rivolgersi agli utilizzatori finali, spesso alla ricerca di idee e soluzioni innovative, con un linguaggio più immediato e di impatto, facendo toccare con mano le effettive possibilità applicative dei diversi materiali.

“Viviamo in un’epoca in cui tutto cambia con grandissima rapidità. Da sempre Guandong guarda lontano, ma per raccogliere nuove sfide è necessario collaborare e creare sinergie con altre realtà, anche piccole ma di eccellenza”, commenta Edoardo Elmi, Presidente di Guandong. Una strategia che Guandong sta realizzando e che vedrà l’annuncio di importanti nuovi accordi che verranno ufficializzati proprio in occasione di Fespa.