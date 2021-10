FTA Europe, l’associazione europea che rappresenta gli interessi dell’industria flessografica, di cui fa parte per l’Italia anche ATIF, ha finalmente reso disponibile sul proprio sito la versione in italiano del “Flexo Best Practice Toolbox”, libro tecnico in formato elettronico, usufruibile sia sulla piattaforma Android che sulla piattaforma Apple iOs. Disponibile per il mercato italiano anche in versione stampata grazie a una precisa volontà di ATIF, è uno strumento utile per chi lavora nel mondo della stampa flessografica, sviluppato da esperti internazionali del settore.

Obiettivo del manuale è quello di supportare gli operatori della flexo alla scoperta del miglior modo di operare per poter così raggiungere risultati prevedibili e ripetibili in produzione.

Riuscire a ottenere risultati di alta qualità, in sicurezza, consultando anche i video e le immagini di cui il manuale è corredato, consente in primis di poter ottenere importanti vantaggi sui tempi e costi di produzione, garantendo una maggiore produttività con un occhio di riguardo alla sostenibilità, intesa come una riduzione degli sprechi. La consultazione di questo prezioso strumento migliora inoltre la comprensione e il lavoro di squadra lungo tutta la catena del flusso di lavoro, ed è consigliato oltre che agli operatori di macchina anche a tutti i professionisti interessati a questo processo di stampa, siano essi fornitori di macchinari e materiali.

Ricordiamo infine che il progetto del “Flexo Best Practice Toolbox” è stato supportato da AV Flexologic, Asahi Photoproducts, ColorConsulting, Esko, Lohmann, I&C-Gama, Praxair, RK PrintCoat Instruments, Rossini, Miraclon e Uteco.