Kongsberg Precision Cutting Systems presenta le sue novità a FESPA

Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) presenterà le proprie innovazioni per la finitura digitale durante l’imminente e attesissima edizione di FESPA Global Print Expo.

A dimostrazione di come i progressi tecnologici possano offrire libertà creativa nella stampa e nella produzione di imballaggi ed espositori, Kongsberg PCS presenterà il nuovo C20, il più piccolo tavolo di produzione ad alta velocità disponibile sul mercato, oltre all’esclusivo utensile VariAngle, che consente il taglio ad alta velocità a qualsiasi angolazione compresa tra 0o e 60o. Presso lo stand Kongsberg PCS sarà inoltre possibile ammirare il tavolo di finitura digitale C64, accoppiato all’alimentatore a bobina motorizzato. Sarà possibile capire come questo abbinamento semplifichi la produzione continua di insegne flessibili e lavori tessili di grande formato ad alta tiratura.

“Siamo tutti entusiasti di poter fare il nostro debutto a FESPA, manifestazione alla quale saremo presenti per la prima volta dopo essere diventati un’azienda autonoma all’inizio di quest’anno”, commenta Wim Brunsting, Sales Director di Kongsberg PCS per Europa e Medio Oriente (EMEA). “Presenteremo le nostre novità nella finitura digitale, daremo ai visitatori l’opportunità di vedere da vicino le soluzioni avanzate a marchio Kongsberg e condivideremo la nostra visione del futuro”.

Nel corso dei quattro giorni dell’evento, il team Kongsberg PCS sarà disponibile per incontrare gli ospiti, rispondere alle domande e tenere una serie di presentazioni e dimostrazioni presso lo stand Kongsberg (M70) nel padiglione 5 del RAI Exhibition Center.

“Anche se il nuovo Kongsberg C20 è la macchina più piccola della serie Kongsberg C, i visitatori potranno toccare con mano tutta la sua potenza, perché offre le stesse funzionalità professionali dei suoi concorrenti di maggiori dimensioni in un formato molto compatto, ovvero 1,6 m x 1,4 m”, sottolinea Brunsting. “Gli stampatori di insegne, che siano grandi aziende o realtà di piccole dimensioni, necessitano di un tavolo da taglio a velocità elevata per stare al passo con la produzione, ma gli alti costi associati alla proprietà o all’affitto degli spazi di lavoro rappresentano un problema serio in questo settore di mercato”, spiega Brunsting. “Grazie al nuovo Kongsberg C20, le aziende non dovranno più scendere a compromessi in termini di produzione e qualità a causa della scarsa disponibilità di spazio.

“L’utensile VariAngle, abbinato al tavolo C20, elimina quelli che sono i limiti storici per i progettisti, e offre una totale libertà creativa per realizzare espositori 3D”, aggiunge Brunsting. “Oltre a una maggiore soddisfazione dei clienti, si ottiene anche un aumento di efficienza e produttività. Con Kongsberg VariAngle non è più necessario fermare la produzione per sostituire gli utensili, e ciò consente di ridurre nettamente i tempi di preparazione e di aumentare la velocità di taglio”.

Lo stand Kongsberg PCS presenterà anche una delle principali soluzioni dell’azienda per il taglio digitale, ossia il tavolo Kongsberg C64. “Il modello C64 garantisce le massime prestazioni”, sottolinea Brunsting. “L’evoluta tecnologia costruttiva, di derivazione aerospaziale, offre una precisione e un’uniformità di taglio di livello assoluto. I nostri ospiti potranno scoprire come questa macchina, abbinata all’alimentatore a bobina motorizzato Kongsberg, semplifichi notevolmente la produzione continua di insegne flessibili e lavori tessili di grande formato ad alta tiratura”.

Le sue funzionalità innovative interagiscono con l’alimentatore a bobina motorizzato e consentono di effettuare tagli perfetti anche sui materiali più difficili e morbidi. Il software integrato Kongsberg iPC compensa qualsiasi distorsione, mentre l’algoritmo di messa a registro delle curve determina le dimensioni esatte dei tagli da effettuare, prendendo in esame tutte le proprietà del materiale utilizzato in termini di contrazione, allungamento o fusione.

“Diamo quindi il nostro più cordiale benvenuto ai visitatori dello stand Kongsberg PCS presso FESPA, dove dimostreremo che le soluzioni di taglio Kongsberg e i vari utensili disponibili consentono di realizzare progetti con la massima creatività”, conclude Brunsting.