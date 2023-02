Il Presidente di Assocarta al V Sustainability Forum di Fortune Italia

Il Presidente di Assocarta Lorenzo Poli è intervenuto lo scorso 3 febbraio nell’ambito della tavola rotonda sull’economia circolare in occasione del V Sustainability Forum “Path to a just transition. Innovation and international cooperation” organizzato da Fortune Italia a Venezia.

Il confronto, moderato da Paolo Fratter di SkyTg24, ha messo in evidenza l’importanza del riciclo della carta Made in Italy quale eccellenza europea da mantenere e potenziare con infrastrutture che gestiscano scarti e fanghi di produzione utili a produrre energia verde per il funzionamento degli impianti.

“La sostenibilità ambientale è – da sempre – per il settore cartario un fattore strategico di sviluppo tanto che il tasso di riciclo negli imballaggi in carta ha raggiunto l’85% in anticipo sugli obiettivi UE al 2030, il tasso di riciclo più alto in assoluto fra i materiali riciclabili come vetro, plastica e acciaio. Inoltre, dal 2021 il nostro Paese è diventato il secondo produttore e riciclatore europeo della carta, dopo la Germania” afferma Lorenzo Poli nel suo intervento.