Koenig & Bauer – KBA – ha ampliato le sue offerte nell’ambito della sostenibilità svelando innovazioni future per i clienti mentre l’azienda si prepara per drupa. Le tecnologie di prossima generazione nella tecnologia di stampa per imballaggi e le specializzazioni flessografiche sono state esplorate in modo approfondito durante i Digital & Webfed Technology Days.

Koenig & Bauer ha dedicato le sue giornate tecnologiche a presentazioni per marchi e clienti con dimostrazioni dal vivo sulle macchine da stampa CI Flexo e RotaJET. Oltre 150 partecipanti hanno potuto immergersi nella storia del marchio “Happy Farm Box”, creato appositamente da Koenig & Bauer, protagonista dell’evento di due giorni.

Sono stati mostrati gli ultimi progressi tecnologici, come la stampa flexo su pellicola di origine biologica e biodegradabile con inchiostri adatti agli alimenti. Altri componenti delle scatole o delle buste sono stati stampati digitalmente con inchiostri e primer a base acqua adatti agli alimenti. Sono stati mostrati esempi di stampa su richiesta con meno scarti e cambi di lavoro al volo su scala industriale. Presentate anche altre diverse possibilità di applicazione, come sofisticati astucci pieghevoli, buste, imballaggi a base di fibra e cartone ondulato.

Un altro aspetto importante è stato mostrare le possibilità creative e sostenibili della stampa digitale con il potenziale dell’intelligenza artificiale nel settore decorativo, mentre in passato c’erano limitazioni dovute alla circonferenza del cilindro.

I partecipanti hanno potuto sperimentare da vicino un processo di stampa sulla macchina da stampa digitale a bobina RotaJET e su una macchina flexo CI. Hanno ricevuto informazioni sul background di Koenig & Bauer come azienda high-tech. Thomas Reiner, CEO del gruppo Berndt & Partner, ha condiviso le sue conoscenze specialistiche con una presentazione sul futuro degli imballaggi.

Koenig & Bauer ha presentato la sua macchina da stampa di prossima generazione XD Pro CI Flexo. Combinando quasi 50 anni di esperienza nel mercato della stampa flexo con una tecnologia apprezzata a livello mondiale, la macchina porta a nuovi livelli di produttività l’affidabilità delle prestazioni, la coerenza dei processi e l’efficienza. È progettata per soddisfare le richieste del mercato just-in-time, garantendo l’agilità della produzione di tirature brevi per imballaggi flessibili sostenibili a valore aggiunto.

Tra gli oratori delle giornate tecnologiche ricordiamo Güneri Tugcu, Senior Partner Manager di Amazon per la trasparenza, che ha parlato della trasformazione digitale, e Sandra Wagner, vicepresidente della digitalizzazione di Koenig & Bauer, che ha offerto una visione stimolante del futuro con il suo intervento sull’imballaggio connesso. Sono state presentate anche dimostrazioni del sistema di gestione energetica VisuEnergy X di Koenig & Bauer. Interessante la presentazione del Fraunhofer Institute sui materiali di origine biologica e sui rivestimenti barriera.

Koenig & Bauer Coding ha possibilità illimitate, dalla codifica in tempo reale sugli imballaggi della pasta utilizzando una udaFORMAXX e una alphaJET 5 X, alla marcatura laser individuale di cannucce in metallo e loghi laserati sulle mele. È stata inoltre presentata la codifica esteticamente accattivante ma anche ecologica su posate di legno con laser CO2.

“Si è trattato di un evento fenomenale con dimostrazioni tecnologiche, interventi di esperti, interazioni stimolanti e un tour della fabbrica che includeva la visione della fusione in azione nella fonderia” , ha affermato Christoph Müller, CEO di Koenig & Bauer Digital e Webfed. “Per due giorni siamo stati orgogliosi di riunire un gruppo eterogeneo di partecipanti internazionali – tra cui marchi riconosciuti a livello mondiale e nomi di clienti – che hanno fornito approfondimenti incredibili ed esclusivi sulle innovazioni di Koenig & Bauer e un’entusiasmante anteprima dei rivoluzionari, sviluppi sostenibili che daranno forma al futuro del settore con crescenti esigenze ambientali.”

Koenig & Bauer presenterà i suoi approfondimenti sull’innovazione tecnologica a drupa (padiglione 16, stand A31) a Dusseldorf, in Germania, dal 28 maggio al 7 giugno.