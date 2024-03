LegoDigit ha sede a Lavis in provincia di Trento, è nata nel 2013 e oggi è diventata un player serio e affidabile nella produzione di libri, conosciuto a livello nazionale.

Ha sempre prestato la massima attenzione alla qualità dei volumi che escono dalle sue linee di produzione, puntando sull’innovazione tecnologica, sulla sostenibilità e sulla semplificazione, investendo costantemente in nuove tecnologie.

Grazie alla passione dei suoi collaboratori, alla gestione attenta delle commesse, a sistemi di stampa di ultimissima generazione e a soluzioni di finitura moderne e integrate, oggi LegoDigit è in grado di offrire a tutti i suoi clienti un servizio esclusivo ed un alto valore aggiunto.

Per migliorare ulteriormente il servizio offerto, aumentando la qualità di stampa e ottimizzando i processi produttivi, LegoDigit ha deciso di investire su due nuovi sistemi di stampa.

Una nuova macchina da stampa offset-digitale in formato B2 HP Indigo 15K Digital Press, installata nel 2022, in grado di garantire qualità e produttività ai massimi livelli di mercato. Grazie a questa nuova tecnologia di stampa, l’azienda trentina amplia il suo catalogo di proposte, guadagnando un vantaggio competitivo in termini di produttività, efficienza, qualità di stampa.

La nuova HP Indigo 15K Digital Press consente a LegoDigit di stampare su una gamma di supporti cartacei e sintetici molto ampia, garantendo sempre la massima qualità di stampa. La presenza di sette stazioni di inchiostro consente la riproduzione di colori in combinazioni illimitate e la possibilità di utilizzare inchiostri speciali come il bianco, i colori Pantone ecc. La produttività è garantita da strumenti di automazione e programmi di ottimizzazione e controllo del flusso di lavoro.

Nel 2023 prima azienda in Italia, LegoDigit ha deciso di installare la nuova HP PageWide Advantage 2200, che rispetto alle tecnologie utilizzate in precedenza incrementa significativamente qualità e prestazioni. Con questo nuovo investimento LegoDigit si assicura:

Maggior produttività , grazie alla velocità di stampa di 152 metri/min a colori e di 244 metri/min in bianco e nero, con volumi di stampa che arrivano a 58 milioni di pagine a colori al mese.

, grazie alla velocità di stampa di 152 metri/min a colori e di 244 metri/min in bianco e nero, con volumi di stampa che arrivano a 58 milioni di pagine a colori al mese. Maggior qualità di stampa , assicurata dall’utilizzo dei nuovi inchiostri HP Brilliant inks e alle testine di stampa con una risoluzione nativa di 400 DPI .

, assicurata dall’utilizzo dei nuovi inchiostri HP e alle testine di stampa con una risoluzione nativa di . Versatilità unica grazie all’ampia gamma di grammature gestite: da 40 g/m² fino a 300 g/m², su carte offset sia naturali sia patinate opache e lucide.

grazie all’ampia gamma di grammature gestite: da 40 g/m² fino a 300 g/m², su carte offset sia naturali sia patinate opache e lucide. Sostenibilità, all’interno di HP PageWide Advantage 2200 infatti, è integrato l’innovativo sistema HP High Efficiency Drying (HED), essenziale per ridurre al minimo il consumo energetico, mantenendo velocità di stampa elevate e garantendo un ricircolo di circa l’80% di aria riscaldata durante il processo di asciugatura.

“Grazie alla tecnologia HP abbiamo avuto la possibilità di crescere in termini di produttività, qualità ed efficienza, ottimizzando così l’efficacia rispetto ai processi produttivi della nostra azienda – afferma Alessandro Leto, Amministratore Delegato di LegoDigit. Le soluzioni HP Indigo e PageWide WebPress sono state fattori abilitanti di questo percorso di trasformazione”

Le tecnologie di HP sono in sintonia con le necessità di LegoDigit sia in termini di miglioramento della produttività e qualità, sia per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile. L’automazione e l’ottimizzazione dei processi produttivi garantite dalle soluzioni HP, supportano LegoDigit nella crescita virtuosa, garantendo una risposta adeguata alle esigenze di qualità, produttività, e sostenibilità che il mercato dell’editoria oggi richiede.

HP collabora con i suoi clienti per conseguire obiettivi di sostenibilità ambiziosi, grazie a tecnologie di stampa a ridotto impatto ambientale, adattandosi all’economia circolare grazie a una continua innovazione tecnologica, un campo in cui HP è leader da oltre un decennio.