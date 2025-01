Düsseldorf ai blocchi di partenza per K 2025 (8-15 ottobre)

A metà gennaio è stato messo online il database degli espositori di K 2025. Ormai al completo, la fiera di riferimento dell’industria delle materie plastiche e della gomma a Düsseldorf si distinguerà ancora una volta per la partecipazione di leader di mercato internazionali lungo tutta la catena del valore.

Dall’8 al 15 ottobre 2025 K di Düsseldorf tornerà a essere il fulcro degli affari per l’industria mondiale della plastica e della gomma.

Soprattutto in tempi difficili, come quelli che stiamo vivendo, K dimostra ancora una volta la sua straordinaria rilevanza come fiera leader a livello mondiale. È il luogo in cui l’intera catena del valore si unisce per presentare le migliori soluzioni e dove vengono affrontate le sfide di questo settore.

K 2025 è sinonimo di dialogo aperto nonché scambio di soluzioni innovative e sviluppi sostenibili che creano connessioni al di là dei confini nazionali e dei continenti. Alla K di Düsseldorf parteciperanno espositori provenienti da 61 Paesi e più di 3.000 espositori sono attesi nei 18 padiglioni della fiera. Anche quest’anno il quartiere fieristico sarà al completo.

L’elenco degli espositori della K 2025 è consultabile sul sito. Attualmente vi si trovano già tutti gli espositori principali e il database si riempirà gradualmente con i loro co-espositori.

La biglietteria per K 2025 aprirà nell’aprile 2025.