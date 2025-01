Konica Minolta è Top Employer per il quinto anno consecutivo

Konica Minolta fa parte delle aziende certificate Top Employers ITALIA 2025; riconoscimento ottenuto per il quinto anno consecutivo.

La Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro. La Certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.

Konica Minolta investe da tempo nelle sue persone, incentivandole a condividere opinioni, idee e competenze e anche a sbagliare per poi imparare e fare meglio. L’azienda crede che il lato umano debba essere valorizzato e cerca di motivare i suoi collaboratori a fare la differenza. Il raggiungimento di questo importante risultato non sarebbe stato possibile senza l’ascolto e il confronto costante con tutte le persone che lavorano in azienda.

Alberto Steffenini, Amministratore Delegato di Konica Minolta Italia, ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere stati nominati Top Employer 2025 per il quinto anno consecutivo. Questo prestigioso riconoscimento è il risultato del nostro impegno collettivo nel creare un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo. Ringrazio tutti i membri del nostro team per la loro dedizione e il loro spirito collaborativo. Continueremo a lavorare insieme per mantenere viva la nostra eccellenza.”

David Plink, CEO di Top Employers Institute, dichiara: “Coerenza in un mondo che fa del cambiamento la sua unica costante? Attraverso i progressi tecnologici, i mutamenti economici e l’evoluzione del panorama sociale è di grande ispirazione vedere persone e organizzazioni mettersi alla prova. Quest’anno, il Programma di Certificazione Top Employers mette in risalto la dedizione dei nostri Top Employers, che continuano a definire standard elevati, grazie a strategie e pratiche HR di livello mondiale, promuovendo la crescita e il benessere, migliorando al contempo il mondo del lavoro. È con grande orgoglio che celebriamo questi leader e team capaci di mettere le persone al centro: i Top Employers 2025!”.