Premiazioni on line il 22 aprile per gli “FTA Europe Diamond Award”

FTA Europe ha annunciato che la cerimonia di premiazione degli FTA Europe Diamond

Awards 2021 sarà organizzata in live streaming il 22 aprile 2021 per consentire a tutta la

comunità flessografica europea di incontrarsi e condividere questo speciale momento

celebrativo nonostante le incertezze legate alla situazione pandemica mondiale. Lo spettacolo deve continuare e la cerimonia di premiazione virtuale consentirà agli sponsor del premio, alle aziende in nomination con le rispettive maestranze e agli ospiti previsti di partecipare a questo evento internazionale della flexo senza vincoli di viaggio e particolari misure di sicurezza. La cerimonia avrà anche un’inedita visibilità mondiale grazie al network di collegamento con le Associazioni flexo di altri continenti. Gli FTA Europe Diamond Awards premiano la qualità di stampa a livello europeo, conferendo a stampatori e prepress un’attestazione di eccellenza della loro produzione.

La Giuria si riunirà nei primi mesi del 2021 e successivamente sarà reso noto l’elenco delle

aziende in nomination. Appuntamento dunque per il 22 aprile 2021 per scoprire i nomi degli stampatori classificati di ciascuna delle 13 categorie previste dal premio e per assistere in diretta streaming all’assegnazione del premio dei premi Best in Show al migliore lavoro in assoluto.

Supporteranno l’evento UTECO, I&C-Gama Group, K&B, Miraclon, Sinapse Print Simulators,

Vetaphone, Windmὂller & Hὂlscher, Camis, Lohmann, Soma, Allstein, Inciflex.

Ulteriori dettagli consultabili a questa pagina www.fta-europe.eu/fta-events/meet-our-sponsors/.