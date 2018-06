FTA Europe Diamond Awards 2018: un grande successo per la comunità europea della flessografia

Mercoledì 30 maggio presso l’Hotel Barcelò di Milano si è tenutala cerimonia di premiazione degli FTA Europe Diamond Awards. Circa 250 ospiti provenienti da tutta Europa hanno preso parte alla serata di gala per celebrare il meglio dell’industria europea flessografica, in concomitanza con la fiera Print4All.

Al concorso hanno partecipato i vincitori dei concorsi dell’ultimo biennio delle associazioni flessografiche di Italia, UK, Francia, Spagna e Benelux, con una sessione speciale aperta anche a tutto il mondo dove si sono distinte due aziende brasiliane e due statunitensi.

Per l’Italia è salita sul gradino più alto del podio Cartotecnica Postumia che ha vinto per la categoria “Stampa flexo su carta ed etichette, inchiostri UV, Banda Stretta”.

Tra le altreaziende italiane si sono distinte la IPI che si è aggiudicata il secondo posto nella categoria stampa flexo su carta – banda larga, Tech It Packaging secondo posto nella stampa flexo su film – banda media, Gamma Pack terzo posto nella stampa flexo su film – banda larga, lo Scatolificio TS per la stampa su cartone ondulato post print uncoated, e infine IDEA e Multi-Color Italia rispettivamente al secondo e terzo posto nella categoria Uso creativo della stampa flessografica.

Il Best in Show, ovvero il premio trasversale a tutte le categorie è andato all’azienda spagnola Wipak Ibérica.

La serata è stata organizzata grazie al prezioso e fondamentale contributo delle aziende sponsor:

– Diamond Sponsor – UTECO

– Gold Sponsor – Comexi, tesa, KBA-Flexotecnica, Windmöller & Hölscher, Camis, Grafikontrol, Vetaphone, Sun Chemical, Lohmann, Kodak e I&C – Gama

– Silver Sponsors – Tresu Group e Siegwerk.

L’appuntamento è per la 3a edizione del concorso che sarà organizzato nel 2020 in concomitanza con Drupa.