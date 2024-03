FTA Europe annuncia i Diamond Awards 2024 candidati

ACM – SIT Group(IT) Alucart (IT) Aro (IT) – A.S. Pacchetto Bastin NV (Benelux) Bischof & Klein (Regno Unito) DS Smith Packaging Livingston (Regno Unito) Ekaflex (IT) Essity Italia (IT) Eurolabel (IT) Europoligrafico (IT) Felco BV (Benelux) Flessofab (IT) Flexomed (ES) Imprimerie de l’EPERON (FR) Indusac (ES) Lysipack (FR) Etichette di Minova (IT) Orbo nv (Benelux)

Ovelar (ES) Etichette Reflex Newcastle (UK) Viana di Saica (ES) Sacchettificio Nazionale g. Corazza (IT) SDR (IT) Schur Flessibilità Uni Flexo (FR) Scatolificio Ceriana (IT) Smurfit Burgos (ES) Smurfit Kappa CRP Pre-Stati e rivestimenti (Regno Unito) Smurfit Kappa Markham Vale (Regno Unito) Smurfit Kappa Totana (ES) Smurfit Kappa Turnhout (Benelux) Sofpo (FR) Complessi di Plastique di Soyaux (FR) Sodpack Grootegast B.V. (Benelux) SICAL Groupe Rossmann (FR) Complessi di Plastique di Soyaux (FR) Sleeve universale (ES)