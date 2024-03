FTA Europe Diamond 2024: al via le registrazioni

FTA Europe ha aperto le registrazioni per assicurarsi un posto agli FTA Europe Diamond Awards 2024, che si svolgeranno a Düsseldorf il 30 maggio 2024, durante drupa.

I partecipanti potranno confermare la propria presenza acquistando i biglietti singoli al costo di 170 euro più IVA oppure optare per un tavolo da 10 posti alla tariffa esclusiva di 1450 euro più IVA.

L’evento avrà inizio alle 18: presso il Kö59 Hotel, Königsallee 59, 40215 Düsseldorf. Per assicurarsi il posto e unirsi agli esperti del settore, è possibile visitare il sito di FTA Europe per acquistare i biglietti.

Questi premi sono una piattaforma comune per gli stakeholder del settore, gli innovatori, i professionisti e la stampa specializzata per celebrare l’eccellenza nella stampa flessografica in tutta Europa. I partecipanti, ovvero i vincitori dei premi nazionali nella stampa flessografica organizzati dai membri di FTA Europe, competono nelle 14 categorie distinte.

Chi fosse interessato a sponsorizzare l’evento può scrivere a info@fta-europe.eu per ulteriori informazioni sui pacchetti di sponsorizzazione e sui vantaggi.​