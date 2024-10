FINAT annuncia i finalisti dei premi per la sostenibilità

Questi premi FINAT sono l’iniziativa leader in Europa che premia l’impegno per promuovere la sostenibilità attraverso le etichette. L’edizione 2024 del concorso ha ricevuto 28 candidature in due categorie: Riduzione dell’impatto ambientale e Ottimizzazione del riciclo. Le iniziative provengono dall’intera catena del valore delle etichette: adesivi, rivestimenti per liner, tecnologie di metallizzazione, inchiostri da stampa, macchine di produzione e stampa, materiali per etichette, metodologie di riciclo e soluzioni di imballaggio specifiche.

Le candidature sono state valutate da una giuria di alto livello composta da Arno Melchior, Global Packaging Director di Reckitt; Thomas Reiner, CEO di Berndt+Partner, e Fabrizio Di Gregorio, Technical Director di Plastics Recyclers Europe e RecyClass. I giudici erano molto curiosi di esaminare le innovazioni provenienti dal settore delle etichette e di esaminare in prima persona i numerosi campioni ricevuti per la valutazione. “Questi premi FINAT rappresentano una grande opportunità per le aziende della filiera delle etichette per illustrare le proprie innovazioni e l’elevato numero di candidature ricevute dimostra la forte motivazione del settore a fornire soluzioni sostenibili per il futuro”, ha affermato Jonathan Sexton di Sun Chemical, presidente del comitato organizzativo.

“Le etichette sono in volume una piccola parte di una confezione, ma una componente di fondamentale importanza per le sue prestazioni ambientali, sia come facilitatore della circolarità degli imballaggi sia come mezzo per comunicare con i consumatori”, ha commentato il brand director di Packaging Europe, Tim Sykes. “I premi sono un progetto di vitale importanza e siamo lieti di collaborare con FINAT non solo per condividere la competizione con un pubblico più ampio, ma anche come opportunità per mettere le etichette al centro del nostro pensiero al Summit e nei nostri rapporti più ampi”.

In ogni categoria, i giudici hanno determinato quattro iniziative particolarmente rilevanti. Il vincitore di ogni categoria sarà annunciato in collaborazione con Packaging Europe al Sustainable Packaging Summit di Amsterdam il 12 novembre. Tutti i finalisti avranno accesso gratuito al primo giorno del Summit e le iniziative dei finalisti saranno presentate negli articoli di Packaging Europe nelle prossime settimane.

Categoria Riduzione dell’impatto ambientale

I 18 contributi in questa categoria hanno evidenziato materiali, tecnologie e processi sviluppati per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle etichette.

I progetti finalisti in questa categoria sono:

ECOLEAF Mindful Metallization di ACTEGA Metal Print GmbH

STARDIRECT™ di All4Labels Global Packaging Group

Collection of Intense Natural Pigments di INESSENS

Carbon Action Plastic Labels di UPM Raflatac

Categoria Ottimizzazione del riciclo

Questa categoria contava 10 progetti che descrivevano approcci per facilitare il riciclo degli imballaggi e per incorporare contenuti riciclati post-consumo. I finalisti di questa categoria sono: