Lucart confermata da Ecovadis tra i leader della sostenibilità

Lucart, gruppo multinazionale italiano noto per i brand Tenderly, Tutto Pannocarta, Grazie EcoNatural e Lucart Professional, ha ottenuto la valutazione “Platinum” dall’agenzia indipendente EcoVadis per il terzo anno consecutivo, con un punteggio di 85/100 (in crescita rispetto al 2023).

Questo riconoscimento pone l’azienda in cima alla classifica delle società valutate da EcoVadis negli ultimi 12 mesi. La valutazione “Platinum”, infatti, rappresenta il massimo livello del rating per la responsabilità sociale d’impresa e solo l’1%, su oltre 130.0000 aziende analizzate a livello mondiale in oltre 220 differenti comparti, può vantare un simile risultato.

Il prestigioso rating esamina una serie di aspetti legati alla sostenibilità, raggruppati in quattro temi: ambiente; lavoro e diritti umani; etica; approvvigionamento sostenibile.

Lucart ha raggiunto un punteggio di eccellenza in tutte le aree prese in considerazione confermando le performance relative all’ambiente con il punteggio massimo di 100/100.

Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la propria performance, nel corso dell’anno l’azienda ha portato avanti importanti iniziative legate alla sostenibilità come l’adesione alla Science Based Target Initiative (SBTi) e l’allineamento al Codice di Condotta della AMFORI Business Social Compliance Initiative (BSCI).

“La nostra è una storia di sostenibilità e i numerosi riconoscimenti ottenuti negli anni lo testimoniano ampiamente. Il nostro impegno si rinnova costantemente perché siamo consapevoli di quanto sia importante mettere al centro il benessere della comunità in tutte le sue declinazioni ESG” – ha commentato Massimo Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart. “L’aver ricevuto questo premio per la terza volta consecutiva ci conferma che siamo sulla strada giusta e ci spinge a proseguire il nostro percorso per raggiungere i massimi standard di trasparenza in campo ambientale, sociale ed economico”.