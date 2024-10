7° European Paper Bag Day: “Il futuro nelle tue mani”

Un recente sondaggio globale ha evidenziato una crescita nel coinvolgimento dei consumatori nelle questioni ambientali e anche la loro disponibilità a modificare il proprio comportamento. In occasione della 7a edizione dell’European Paper Bag Day, l’iniziativa The Paper Bag invita tutti a dare il proprio contributo per un cambiamento positivo, ad esempio utilizzando, riutilizzando e riciclando i sacchetti di carta o incoraggiando anche gli altri a farlo. Il tema generale dell’edizione di quest’anno è “Il futuro nelle tue mani”. L’evento si svolgerà attorno al 18 ottobre 2024 e prevede varie attività in tutta Europa.

In un mondo che si ritrova ad affrontare una drastica trasformazione delle esigenze dettata dal cambiamento climatico e dalla penuria di materie prime, i consumatori optano sempre più spesso per un stile di vita sostenibile. La legislazione dell’UE incoraggia il cambiamento in tutti gli Stati membri, anche tra i retailer. Un esempio significativo di quanto possa essere incisivo il comportamento dei consumatori nel mettere in pratica un cambiamento è la drastica riduzione, pari al 78%, dell’utilizzo dei sacchetti di plastica monouso in Svezia tra il 2018 e il 2023. “I sacchetti di carta offrono l’alternativa perfetta per quando ci si dimentica di portare il proprio sacchetto da casa. Vengono prodotti con una materia prima biobased rinnovabile e quindi infinita. I sacchetti di carta sono resistenti e possono trasportare una vasta gamma di prodotti. Possono essere riutilizzati svariate volte e, terminato l’uso, possono essere riciclati con estrema facilità”, afferma Elin Gordon, Segretaria Generale di CEPI Eurokraft. “L’utilizzo di sacchetti di carta è l’espressione di uno stile di vita responsabile, che contribuisce a ridurre l’uso di materie prime fossili e i rifiuti plastici nell’ambiente”. Un gesto tanto semplice per assumersi la propria responsabilità nei confronti dell’ambiente, ma fondamentale per preservare il nostro pianeta per le generazioni future”.

Il legno, una materia prima sostenibile

Sapevate che in origine il termine sostenibilità veniva utilizzato nel settore forestale? È stato utilizzato per la prima volta nel 1713 in Germania per indicare un uso responsabile a lungo termine della risorsa legno. È su questo presupposto che si è sviluppato l’odierno concetto di gestione forestale sostenibile, ossia preservare le foreste per le generazioni future. Tale concetto prevede il mantenimento della biodiversità, della produttività, della capacità di rigenerazione e della vitalità delle foreste, lasciando intatti tutti gli ecosistemi interconnessi. I marchi di qualità più noti per il legno sono FSC e PEFC e garantiscono che il materiale utilizzato per i sacchetti di carta provenga da foreste a gestione sostenibile. In queste foreste gli alberi sono soggetti ad abbattimento selettivo e per ogni albero raccolto ne vengono piantati di nuovi. Il diradamento degli alberi assicura che gli esemplari rimasti abbiano spazio sufficiente per crescere al meglio. Il legno ricavato dai diradamenti viene utilizzato come materia prima per la produzione di carta, in modo analogo agli scarti di lavorazione dell’industria del legno, come rami e tagli, che non possono essere utilizzati per realizzare edifici, progetti infrastrutturali e mobili durevoli.

1,8 tonnellate di carta riciclata al secondo

Le fibre lunghe e resistenti del legno presenti nella carta kraft utilizzata per le borse di alta qualità conferisce loro una resistenza estremamente elevata. La scelta della colla e la struttura dei manici aumentano ulteriormente la solidità del sacchetto. Non si tratta di un vantaggio solo per i consumatori che hanno dimenticato di portare con sé la propria borsa quando fanno la spesa: i sacchetti di carta di alta qualità possono anche essere riutilizzati più volte. E quando non è più possibile riutilizzarli, possono essere facilmente riciclati nel normale flusso dei rifiuti cartacei. L’Europa vanta un tasso elevato di riciclaggio degli imballaggi di carta e cartone, che nel 2021 era pari all’82,5%. I consumatori che riciclano i loro sacchetti di carta contribuiscono a riciclare 1,8 tonnellate di carta al secondo in Europa. Le fibre possono essere utilizzate per realizzare nuovi prodotti. “L’esempio del sacchetto di carta dimostra che molte delle piccole scelte che compiamo nella nostra vita quotidiana possono avere un impatto positivo”, afferma Gordon. “Ognuno di noi ha il futuro nelle proprie mani”.

7o European Paper Bag Day

Il tema della giornata di quest’anno è “Il futuro nelle tue mani”. Con diverse attività in vari Paesi europei, che si svolgeranno intorno al 18 ottobre, l’iniziativa The Paper Bag si propone di fare divulgazione tra i rivenditori, i brand owner e i consumatori in merito ai sacchetti di carta e a come questi siano imballaggi sostenibili ed efficienti, che contribuiscono a combattere il cambiamento climatico e l’inquinamento da rifiuti di plastica, per consentire loro di prendere decisioni informate. Tutti sono invitati a partecipare alle attività e a condividerle su Facebook, Instagram e LinkedIn utilizzando l’hashtag #EuropeanPaperBagDay.