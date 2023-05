Fedrigoni Self-Adhesives torna a FESPA e rafforza la sua presenza con un corner dedicato presso lo stand di The Wrap Institute e numerosi wrapping show con i suoi materiali. Appuntamento a Monaco di Baviera dal 23 al 26 maggio, stand B2-A10.

Fedrigoni Self-Adhesives, divisione del Gruppo Fedrigoni dedicata alla progettazione e produzione di materiali autoadesivi, sarà a Fespa per illustrare le novità di prodotto per il settore della visual communication e decorazione al proprio stand B2-A10.

Fedrigoni Self-Adhesives inoltre rafforzerà la propria presenza con un corner dedicato presso lo spazio di The Wrap Institute, una grande community internazionale dedicata al mondo del wrapping. Ma non è finita qui: i prodotti firmati Ritrama by Fedrigoni Self-Adhesives saranno protagonisti di numerosi wrapping show, ideati per mostrare al pubblico i differenti vantaggi dei materiali, e saranno utilizzati anche negli stand dei principali produttori di macchine da stampa.

Con la partecipazione a FESPA 2023 il Gruppo Fedrigoni si pone l’obiettivo di raccontare il marchio Fedrigoni Self-Adhesives, facendo luce sui suoi punti di forza e caratteri distintivi: con i prodotti a brand Ritrama by Fedrigoni Self-Adhesives infatti, l’azienda si propone di diventare un nuovo punto di riferimento nel settore graphics e visual communication. La recente acquisizione di UNIFOL, inoltre, permetterà di ampliare il portafoglio prodotti e grazie alla combinazione tra la sua tecnologia e la presenza geografica capillare di Fedrigoni, il Gruppo sarà in grado di presidiare in modo sempre più competitivo una nicchia di mercato in forte crescita sia in Europa che nel mondo.

Tra le soluzioni esposte presso lo stand B2-A10 spicca Ri-Jet C50 Ultimate Slide&Tack, un prodotto di alta qualità appositamente progettato per il rivestimento di veicoli commerciali e privati: in fase di applicazione, la conformabilità del CAST permette alla pellicola di uniformarsi alle numerose parti curve e irregolari di una vettura. L’alta qualità del PVC assicura un’elevata stabilità dimensionale, mantenendo le prestazioni inalterate nel tempo, per un risultato finale eccellente e duraturo. L’esclusiva struttura del liner, unita alla bassa aderenza dell’adesivo, rende l’applicazione agevole e veloce, aiutando l’installatore a eliminare eventuali pieghe o bolle d’aria.

Non mancherà Paint Protection film, una pellicola in poliuretano trasparente usata per proteggere la carrozzeria di macchine prestigiose. In caso di graffi o lesioni, il film è in grado di rigenerarsi con il solo calore ambientale. In evidenza anche la gamma Ri-Mark Platinum con tecnología Airflow, pensata per soddisfare le necessità dei professionisti nel settore dei materiali autoadesivi per plotter da intaglio. Dalla personalizzazione dei veicoli alla pubblicità nei punti vendita, alla creazione di insegne, decorazione di interni ed esterni, Ri-Mark Platinum è adatta a metodi di applicazione sia a secco che ad umido, per superfici piane, irregolari e curve. La tecnologia Airlfow rende molto più facile l’applicazione, assicurando un’immediata aderenza senza l’insorgere di antiestetiche bolle.