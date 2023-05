Anche quest’anno Liyu sarà tra i protagonisti di Fespa 2023 – Stand A2-B50 confermandosi tra i più importanti produttori di sistemi di stampa e plotter da taglio del panorama internazionale. Il brand, infatti, ha scelto ancora una volta il palcoscenico della kermesse europea per presentare in anteprima assoluta le più recenti novità tecnologiche.

I riflettori saranno puntati in particolare sui nuovi modelli dell’apprezzatissima gamma Pro XL, lanciata ufficialmente proprio in occasione di Fespa 2022. Le ammiraglie ibride e flatbed delle stampanti Liyu in formato Extra Large saranno proposte in un’inedita release, caratterizzata da prestazioni ulteriormente potenziate. Questa nuova versione, messa a punto dall’R&D interno, è progettata per rispondere specificatamente alle esigenze di una clientela industriale di fascia alta. Un ulteriore upgrade in termini di produttività ed efficienza, frutto del costante impegno di Liyu nell’ascoltare le richieste del mercato con l’obiettivo di ampliare il proprio target di riferimento rivolgendosi a grandi stampatori e industrie di vari settori merceologici.

In mostra a Fespa anche il plotter da taglio large format Platinum Q-Cut in versione 3521, con piano di lavoro da 3500×2100 mm. Contraddistinto da prestazioni industriali e da un ricco kit di lame intercambiabili per tagliare, fresare e cordonare un’ampia varietà di supporti, Q-Cut può lavorare in linea con l’intera gamma di stampanti Liyu, dando vita a un flusso automatizzato e conforme agli standard dell’Industry 4.0.

Nel corso della kermesse, tutti i sistemi saranno impegnati in sfidanti dimostrazioni live che permetteranno a clienti e prospect di toccare con mano la qualità che contraddistingue queste innovative tecnologie. Inoltre, in occasione di Fespa, Liyu ha chiamato a raccolta tutto il team internazionale con rappresentanze provenienti da tutti i paesi, tra cui l’Italia, che saranno a disposizione dei visitatori per consulenze personalizzate.