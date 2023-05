A FESPA Global Print Expo 2023, Durst Group presenterà la sua “360 Production Excellence”: nuovi sistemi e soluzioni integrate per una produzione di stampa di grande formato completamente automatizzata, sostenibile ed economicamente efficiente.

Christian Harder, Vice President Sales del Gruppo Durst, commenta: “Il focus di oggi è rivolto all’automazione, alla sostenibilità e alla redditività, e le nostre offerte sono in linea con questo obiettivo. A Fespa esporremo un’impressionante installazione di automazione di alto livello per la produzione di stampa non presidiata”. Tra le novità di prodotto, il lancio della più veloce stampante roll-to-roll finora disponibile sul mercato e la presentazione dell’ampia gamma di inchiostri base acqua e UV-LED, conformi a tutte le normative e certificati in ambito di sostenibilità. Inoltre, la divisione Service del Gruppo Durst presenterà nuove proposte per l’assistenza proattiva, ora disponibile in oltre 80 Paesi.

Shuttle Service: destinazione l’headquarter Durst a Bressanone

In occasione della partecipazione a Fespa 2023, Durst ha predisposto un servizio navetta che collegherà la fiera di Monaco con l’headquarter di Bressanone, offrendo ai visitatori interessati la possibilità di visitare il Durst Customer Experience Center per visionare l’intero portfolio di sistemi di grande formato P5, insieme ad altre soluzioni verticali come le stampanti per etichette e imballaggi flessibili, tessile, carta da parati e piastrelle in ceramica.

Inoltre, Durst offrirà l’occasione di vedere la nuova P5 500 in funzione presso il cliente Escher Digitaldruck, a circa un’ora di distanza dalla fiera. P5 500 è il nuovo riferimento per la stampa roll to roll con luce di 5 metri e può essere considerata l’evoluzione di Rho 512, che vanta centinaia di installazioni in tutto il mondo.

Software Durst

La divisione Software di Durst Group presenterà avanzate soluzioni software, studiate su misura per la stampa digitale con l’obiettivo di snellire ed efficientare ulteriormente il processo “From Pixel to Output”: dalla creazione del file alla prestampa, dalla produzione all’analisi finale. Soluzioni che permettono di ottenere maggiori livelli di automazione ed efficienza, migliorando i processi di stampa e snellendo l’attività.

Ospitalità sudtirolese Durst

Il Gruppo Durst porterà a Monaco anche l’ospitalità altoatesina con la Durst Lounge, un luogo dove intrattenersi, rilassarsi e gustare alcune specialità gastronomiche e bevande della regione.