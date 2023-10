Ricercata e raffinata, resistente ai graffi, alle impronte e alla luce: l’eleganza senza rinunciare alla performance. Goffrata e intessuta come una tela, aggiunge un tocco di classe ad ogni creazione. È Imitlin, una delle carte storiche firmate Fedrigoni che oggi si rinnova e diventa ancora più versatile. Se da un lato le sue radici affondano nella somiglianza con materiali nobili – e per questo originariamente ideata per il rivestimento di opere editoriali di pregio – oggi Imitlin si arricchisce con Diana, una nuova goffratura che ricorda la pelle martellata. L’evoluzione di Imiltin prosegue con l’aggiunta di nuove tonalità, tra cui Vibrant Ochre, Teal Green, Jade Green, Grey Stone, Pink Sand e Ginger Brown, scelte con il supporto di data scientist e con attenta analisi dei trend di mercato. Per un tocco ancora più originale e creativo, Imitlin da oggi presenta anche due nuove versioni in 130g, una con finitura Glow ed una Metal: la prima caratterizzata da una superficie lucida, mentre la seconda da un finish metallizzato.

Tra le novità più rilevanti presenti nel catalogo di Imitlin c’è Allpack, release che consolida la posizione di leadership di Fedrigoni nel settore del luxury packaging, in virtù di grammature da 210 e 350 grammi particolarmente adatte per qualsiasi coordinato packaging, inclusi astucci e shopping bag. Grazie alle proprie caratteristiche e perfomance tecniche, le carte Imitlin rappresentano una valida alternativa alle soluzioni di packaging in plastica e alimentano l’offerta Plastic to Paper del Gruppo.

“Imitlin è una delle carte Fedrigoni più celebri, contraddistinta da uno stile unico, che abbina l’eleganza alla capacità di resistenza – dichiara dichiara Micaela Di Trana, Marketing and R&D Director Fedrigoni Paper –. Il rinnovamento ha mantenuto inalterata la sua essenza, ma ci ha permesso di renderla ancora più versatile e trasversale, perfetta per realizzare packaging a 360 gradi. Inoltre, Imitlin permette di creare splendidi coordinati abbinando gamme differenti con la stessa base di colore, dialogando alla perfezione con altri prodotti del portafoglio Fedrigoni”.