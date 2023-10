Al via ‘Cantera’, la scuola di formazione made in Cavanna

In Spagna la parola ‘Cantera’ identifica la scuola di una squadra calcio che ha l’obiettivo di far crescere i ragazzi sia tecnicamente che personalmente con la speranza di trovare dei talenti da portare in prima squadra. In Cavanna, azienda di macchinari per l’imballaggio primario e secondario, con sede a Prato Sesia, la formazione dei giovani collaudatori è sempre stata fondamentale ma effettuata per lo più tramite affiancamento dei giovani ai capi collaudo che distribuivano le attività e ne controllavano lo svolgimento.

La nuova scuola di formazione, della durata di 4 settimane per 8 ore al giorno, è fondamentale per trasmettere delle competenze distintive, che difficilmente si imparano nelle scuole, in modo coerente con la Vision ed i Valori aziendali. ‘Cantera’ è un corso di formazione completo, sia meccanico che elettrico, tenuto da docenti appartenenti al mondo del confezionamento, che fornisce agli studenti una serie di concetti tecnici di base, colma eventuali lacune e dà un quadro d’insieme sulla vita aziendale e sulle aspettative di un collaudatore di impianti di packaging.

Il corso, dopo un test di entrata necessario per valutare il livello iniziale, si è sviluppato in particolare secondo un programma didattico che ha toccato tutti gli argomenti necessari alla formazione di collaudatori, dove a lezioni teoriche in aula si sono susseguiti esercizi pratici in officina. Naturalmente gli argomenti di tipo tecnico hanno avuto la priorità ma grande rilievo è stato dato anche al mondo dei materiali di incarto sostenibili che tanto incidono nella performance degli impianti di confezionamento.

Al termine del corso è stato fatto un test che ha evidenziato notevoli miglioramenti in tutti i partecipanti, segno che la formazione è essenziale, sia per i nuovi assunti che per i collaudatori già operativi, per restare competitivi, per far crescere le proprie risorse e trasferire loro il know-how necessario ad operare con eccellenza nei processi aziendali.